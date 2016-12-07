سوگواره شعر عاشورایی میامی با حضور ۴۰ شاعر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیما رجبی ظهر چهارشنبه در آئین برگزاری سوگواره شعر عاشورایی میامی به میزبانی سالن همایش های فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، با بیان اینکه شعر عاشورایی ارادتی خالصانه به اهل بیت(ع) است، ابراز داشت: حضور ۴۰شاعر و بیش از ۱۰۰اثر در یک سوگواره درون شهرستانی نشان از عشق به ائمه اطهار(ع) و جایگاه شعر آئینی در بین اقشار مختلف مردم دارد.

وی افزود: این عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(ع) برگرفته از ارادت قلبی ما ایرانیان و شیعیان نسبت به ائمه اطهار(ع) است که امروز هرکجا سوگواره ای برگزار می شود شاهد ارسال چندین اثر فاخر به آن در جای جای ایران اسلامی و استان سمنان هستیم که این امر رسالت مسئولان فرهنگ در قبال این مردم متدین و مومن را افزایش می دهد.

سرایش شعر هنری مثبت و سازنده است

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میامی نیز در این سوگواره گفت: سرودن شعر هنر کلامی و دارای آثار مثبت و سازنده فراوانی است و ائمّه اطهار(ع) خود به مثابه نخستین پیشگامان شعر حکیمانه بودند و در مواردی برای بیان حقایق، گاهی در قالب مواعظ و گاهی نیز در ستایش مکارم اخلاقی و ...، شعر می سرودند.

رضا مهدیان افزود: هنر شعر سرودن به برخی از شیعیان نیز عطا شده است لذا شعر دینی و مذهبی، با بهره گیری از وحی الهی، گفتار و رفتار پیامبر اسلام و اهل بیت (ع) شعری پایدار و جاویدان خواهد بود چرا که از شریعت جاویدان و ابدی اسلام الهام گرفته است.

وی ادامه داد: شاعر اهل بیت(ع) با یادآوری فضایل و تعظیم شعائر الهی، عموم مردم را به الگوگیری از بزرگان دین فرا می خواند و با هنر ماندگار شعر، محبت این چهره های ماندگار الهی را در دل انسان ها جای می دهد به همین دلیل، امامان معصوم(ع) از شاعران اهل بیت ستایش می کردند.

سوگواره شعر استانی غزل های خونین برای اولین بار حضور ۱۰۲ اثر از شاعران عاشورایی در میامی برگزار شد.