محافل قرآنی در تمامی دستگاه های فارس شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پنجمین دوره مسابقات قرآن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: مخاطب قرآن همه انسان ها و بشریت است و این کتاب همواره پاسخگوی همه انسان های روی زمین است.

وی تاکید کرد: قرآن یک کتاب زنده، فعال و پویا است و کتابی نیست که تنها برای بعداز زندگی انسان نوشته شده باشد و سعادت دنیا و آخرت ما در گرو توجه به قرآن کریم و پذیرش فرهنگ قرآن است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: خواندن قرآن، حفظ کردن قرآن و برگزاری مسابقات قرآن کاری ارزشمند است اما مقدماتی برای آشنایی با فرهنگ قرآن است که در جامعه ما جاری شود زیرا قرآن کتاب زندگی و حیات بشری است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد:جامعه اسلامی زمانی به طراز جامعه، انقلاب و تمدن اسلامی می رسد که فرهنگ قران بر ان جامعه حاکم شود و فرهنگ آنها قرآنی شود.

وی تاکید کرد: امیدوارم محافل قرآنی در سایر ادارات و دستگاه های اجرایی ما شکل بگیرد زیرا قران احیاگر انسان الهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درحرم مطهر شاهچراغ(ع) پنجشنبه با معرفی برگزیدگان ادامه دارد.