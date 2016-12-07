به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در سال ۹۵ امروز چهارشنبه با حضور معصومه حسنی خوانسار، مدیرکل اداره کل کتابخانه های عمومی استان، رؤسای ادارات شهرستان ها و کارشناسان ستاد در محل سالن جلسات اداره کل کتابخانه های کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه معصومه حسنی خوانسار، از روسای ادارات اداره کل کتابخانه ها در سطح شهرستان ها، نسبت به برگزاری مراسمات ویژه گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بر معرفی و تبلیغ طرح «کتاب ماه» نهاد کتابخانه های عمومی در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان ها تاکید کرد و گفت: برگزاری نشست های کتابخوان در کتابخانه های عمومی، استفاده از پتانسیل خیرین در توسعه کتابخانه ها و برگزاری برنامه های فرهنگی در این راستا از جمله موارد مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حسنی خوانساز از تجهیز ۲۰ کتابخانه عمومی در سطح استان کرمانشاه به اینترنت پرسرعت بی سیم خبر داد و گفت: این اقدام به منظور استفاده اعضای کتابخانه ها بوده و تا پایان دی ماه امسال محقق می شود.

وی در پایان خواستار ارائه برنامه های روسا و همکاران اداره کل کتابخانه ها شد و گفت: بهبود کیفیت و عملکرد برنامه ها، نتیجه همراهی و همکاری است و پیشنهادات همکاران در این راستا بررسی و مورد توجه قرار می گیرد.

در ادامه این نشست روسای ادارات کتابخانه ها گزارش عملکرد خود از ابتدای امسال تا پایان ۸ ماهه سپری شده را ارائه کردند.

ارائه برنامه ها و انتقال مشکلات موجود از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که توسط حاضرین مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.