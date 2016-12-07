مجید دهنو خلجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازشماری سرشماری نفوس و مسکن امسال از صبح چهارشنبه در استان گلستان هم‌زمان با کشور آغاز شد.

وی با بیان اینکه این بازشماری تا ۲۳ آذر ادامه دارد، افزود: در مجموع ۱۷ خوشه شامل ۹ خوشه شهری و ۸ خوشه روستایی در ۱۰ شهرستان بازشماری می‌شوند.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی سرشماری نفوس و مسکن گلستان به اهداف اجرای این بازشماری اشاره کرد و ادامه داد: این بازشماری از سوی ستاد سرشماری کشور و با هدف بررسی میزان صحت اطلاعات جمع‌آوری‌ شده انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه اجرای بازشماری همانند سرشماری دارای سازمان اجرایی، برنامه آموزشی و برنامه زمان‌بندی مشخص است، اضافه کرد: در استان ۲۲ نفر مسئولیت اجرای بازشماری ‌را بر عهده‌ دارند که از این تعداد ۵ نفر کارشناس مسئول و ۱۳ نفر آمارگیر هستند.

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان از برگزاری دوره‌ی یک‌ روزه آموزشی ویژه رده‌های اجرایی بازشماری در ۱۵ آذر خبر داد و تصریح کرد: هرچند این بازشماری هم‌زمان با سراسر کشور در گلستان اجرا می‌شود اما گلستان در سرشماری امسال حدود هفت هزار خانوار غایب داشت.

افزایش قابل‌توجه جمعیت برخی روستاهای ییلاقی

دهنو خلجی بیان کرد: در برخی از روستاها به‌ویژه در روستاهای ییلاقی با افزایش قابل‌ توجه جمعیتی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه هستیم.

به گفته مسئول کمیته اطلاع‌رسانی سرشماری نفوس و مسکن گلستان در این بازشماری امیدواریم بخش عمده اطلاعات و داده‌های آماری ثبت‌نام اینترنتی و حضوری و تلفنی سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ گلستان تائید شود.