کشور به ۷۰ هزار مسجد جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رضایی ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی نمازخانه بینراهی واقع در شهر جدید هشتگرد (لاین شمالی آزادراه کرج - قزوین)، اظهار کرد: دولت تلاش میکند کمبودها در این حوزه مرتفع شود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بسیاری از خیرین بسترهای مسجد سازی در کشور را به وجود می آورندف گفت: دولت از این حرکت حمایت کرده و امید دارد که خیرین بیشتری در این حوزه ورود کنند.
به گفته نماینده ویژه رئیسجمهور در ستاد اقامه نماز محور کرج - قزوین یکی از پرترددترین محورهای کشور است و ساخت مسجد در این محور یکی از نیازهای اساسی است که باید موردتوجه قرار داشته باشد.
در ادامه این مراسم سید علیاکبر موسوی، رئیس ستاد اقامه نماز استان البرز گفت: استان البرز درزمینهٔ ساخت مساجد پیشتاز کشوری است.
موسوی با تأکید بر اینکه در محور کرج - قزوین با کمبود مسجد روبهرو بودیم که با ساخت این نمازخانه بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
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