مسابقات سراسری قرآن کارکنان فنی و حرفه ای کشور در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان فارس ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کارکنان فنی و حرفه ای کشور در جمع خبرنگاران، گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۷۳ نفر از امروز آغاز شد و روز پنجشنبه نفرات برتر معرفی می شوند.
حشمت کوشکی ادامه داد: با توجه به اینکه فنی و حرفهای استان فارس در زمینه اقامه نماز، حجاب و غیره رتبه اول را در بین مراکز استانی کسب کرده بار دیگر درخواست میزبانی این مسابقات را برای بار سوم مطرح کردیم که با موافقت سازمان همراه شد.
وی یادآور شد: در مرحله شهرستانی این مسابقات ۲ هزار نفر، در مرحله استانی ۵۰۰ نفر، در مرحله منطقهای ۱۶۰ شرکت کردند که در آخرین مرحله علاوه بر ۴۳ شرکتکننده، ۳۰ نفر از مشاوران فرهنگی فنی و حرفهای کشور نیز حضور دارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان فارس تصریح کرد: این دوره از مسابقات در دو بخش برادران و خواهران در رشته مفاهیم، ترتیل، حفظ و قرائت برگزار می شود.
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