قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در پایان مرحله آزمایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور حجت الاسلام ابطحی مدیر کل ارزیابی و عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسؤلان استانی در استانداری کهگیلویه و بویراحمد، برگزار شد، افزود: تا دوم دی ماه این قانون چهار سال آزمایشی خود را به پایان می رساند، که اصلاحات این قانون به صورت لایحه به دولت پیشنهاد شده تا در کمیسون های مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

انصاری گفت: رایزنی با نمایندگان مجلس در رابطه با دائمی شدن این طرح انجام، که برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.

وی افزود: در رابطه با این طرح جای نگرانی نیست و در صورت طولانی شدن روند تصویب این قانون در شورای نگهبان نسبت به تمدید یکساله این قانون اقدام می شود تا کارهای لازم در خصوص آن انجام شود.

انصاری به نیاز کشور به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد، و عنوان داشت: باید در شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت با نگاه نرم افزاری انجام شود.

وی افزود: مباحث سخت افزاری، خدماتی و تسهیلاتی باید در جایگاه مناسب خود مطرح شود، و باید نگاه فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم دشمن از طریق جنگ نرم متقابل در شورای فرهنگ ایثار وشهادت در اولویت قرار گیرد.

انصاری عنوان داشت: امروز ما در میدان مبارزه ای قرار داریم که ابزار مبارزه در این میدان فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت یک ثروت بزرگ است که در طول انقلاب بازتولید شده است.

انصاری با بیان اینکه فرهنگ ایثار وشهادت از فرهنگ عاشورا نشأت گرفته است، بیان داشت: حفظ، بازتولید و نشر فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و صبر لازمه حرکت مبارزاتی با استکبار و نظام سلطه است.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: آسیب هایی وجود دارد که فرهنگ غنی ایثار و شهادت را نشانه گرفته است، و با سعی بر تحریف و تخریب و فراموشی قصد ضربه زدن به آن را دارند و نباید بگذاریم این فرهنگ غنی ومهم که تاکنون اقتدارما بر اساس همین فرهنگ بوده به فراموشی سپرده شود.