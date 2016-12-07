۱۰ اثر طبیعی خراسان جنوبی نامزد ثبت در فهرست میراث ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی؛ زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی استان در این خصوص گفت: این پرونده ها که شامل دره و درختان کهنسال، کال و آبشار هستند پس از بررسی و تأیید در شورای ثبت و حریم استان به دفتر ثبت سازمان ارسال شده اند.
وی افزود: همه این آثار با دارا بودن ویژگی های خاص و منحصر به فرد شرایط ثبت در فهرست میراث طبیعی- ملی را دارا هستند.
میراث طبیعی ملی ایران توسط سازمان میراث فرهنگی ایران شناسایی، معرفی و ثبت میشود و شامل محدودههای جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که به علت کیفیت ویژۀ فیزیکی و زیستشناسی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطههای طبیعی – تاریخی، پدیدهها و نمونههای ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاههای آنها تعیین و تحت حفاظت و بهرهبرداری پایدار قرار میگیرد.
همچنین بقایای زمینشناسی و محوطههای برآمده از آن و آنچه از تبادل انسان با طبیعت به وجود آمده، مناطق جغرافیایی حفاظتشده، آثار زیستی و جانوری و ... را نیز شامل میشود.
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