حمایت جدی استانداری خوزستان از طرح های سرمایه گذاری گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، اظهار کرد: همه باید تابع قانون باشند و کارها روال اداری خود را در چارچوب قانون طی کنند. هیچ بحثی در اجرای قانون نداریم و هرگز نباید روال غیراداری یا غیرقانونی را به یک روند تبدیل کنیم.

وی افزود: تمام تلاش استانداری به کار گرفته شده تا طرح های مختلف سرمایه گذاری گردشگری در کمیته های مربوطه طرح و روال اداری خود را طی کنند.

استاندار خوزستان با طرح این سوال که آیا آنچه به عنوان یک منطقه گردشگری خاص توسط کشور تصویب شده هم باید مثل سایر طرح های عام از روال عمومی عبور کند، گفت: چرا آن را منطقه گردشگری نمونه نامیده اند؟ قاعدتا مناطق گردشگری نمونه یک سری مزایا نسبت به مناطق دیگر دارند تا بعد در کمیته گردشگری بررسی شود.

شریعتی بیان کرد: روند قانونی همیشه باید طی شود ولی نباید مانع اجرای سرمایه گذاری ها شویم. نباید سرمایه گذاران را ۶ ماه در انتظار تصمیم گیری کارگروه معطل کنیم چون آن وقت علاقه ای به انجام سرمایه گذاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: این حق سرمایه گذار است و وظیفه ای بر عهده ما که پروسه سرمایه گذاری را برای آنها کوتاه کنیم. وظیفه داریم بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی که سرمایه گذاران را تکریم و شرایط سرمایه گذاری را برای آنها تسهیل کنیم.

استاندار خوزستان عنوان کرد: اگر سازمان آب و برق هم در منطقه تنگه تکاب قصد سرمایه گذاری دارد، خوب است ولی حق انتخاب با سرمایه گذار بخش خصوصی است و نمی توان وی را ملزم به استفاده از طرح این سازمان کرد.

شریعتی در پایان افزود: ظرف ۶ ماه تشکیل شهرداری بافت تاریخی را به عنوان پایلوت شروع کنند و بعد تشکیل این شهرداری را به سایر شهرهای دارای بافت تاریخی می توان تعمیم داد.