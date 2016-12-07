طرح زمستانی پلیس راه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدعلی نجفی ظهر چهارشنبه با حضور در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راه که در مرکز فرماندهی انتظامی گیلان برگزار شد هدف از این طرح را کاهش میزان تلفات جاده ای به ویژه در مواقع بحران عنوان و اظهار کرد: کمک دستگاه های مرتبط در سال های گذشته منجر به کاهش حداقلی تلفات شده است.

وی با بیان اینکه امسال نیز برای این مهم٬ برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است افزود: کاهش تلفات فقط با برنامه ریزی های دولتی میسر نمی شود بلکه مردم به ویژه رانندگان نیز باید مقررات را رعایت کنند.

استاندار گیلان بر آمادگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی تاکید و خاطرنشان کرد: موفقیت در طرح زمستانی مستلزم اقدامات زیربنایی است که این مهم نیز به زمان نیاز دارد.

به‌ گفته نجفی بخشی از مشکلات آزاد راه رشت- قزوین نیز در حال کاهش است تا از این طریق مشکلات ترافیکی منجیل و رودبار هم برطرف شود.

وی با اشاره به برابری تقریبی جمعیت گیلان با میزان مسافران ورودی به این استان اظهار کرد: این برابری موجب شد تا همه امکانات برای رسیدن به حداکثری تلفات بکار گرفته شود و همه نیروها نیز برای رسیدن به این مهم با یکدیگر بسیج شوند.

نجفی، گیلان را از لحاظ مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی جزء چند استان اول کشور اعلام کرد و با اشاره به بارش باران بیش از ۱۴۰ میلیمتری در برخی شهرهای گیلان افزود: دستگاه های مختلف اجرایی در استان گیلان باید همواره از آمادگی لازم برای مواجهه و مقابله با بحران برخوردار باشند.

استاندار گیلان، آمادگی استان به ویژه در حوزه ماشین آلات سنگین را با عمر ۲۳ ساله ضعیف دانست و بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت یازدهم٬ اعتبارات محدود صرف هزینه های جاری نشده بلکه با تمهیدات اندیشیده شده و با استفاده صحیح از ماشین الات بر عمر مفید آن ها افزوده شده است.

به گفته وی با حمایت دولت، ماشین آلات موجود در استان در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار دارند اما برای مطلوب تر شدن اوضاع باید از بخش خصوصی نیز در کنار بودجه های دولتی کمک گرفته شود.

۷۹۶ تیم سیار و ثابت در طرح زمستانی پلیس حضور دارند

در این مراسم، فرمانده نیروی انتظامی گیلان نیز از بکارگیری تمام توان پلیس در طرح زمستانی خبر داد و اظهار کرد: امسال تعداد تیم های شرکت کننده در این طرح٬ ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

سردار محمدرضا میرحیدری گفت: همه عوامل انتظامی و پلیس های تخصصی در مواقع بحرانی به عنوان کمک از پلیس در فرماندهی نیروی انتظامی پشتیبانی می کنند.

وی افزود: پلیس های افتخاری نیز برای حل مشکلات محورهای اصلی شهری٬ برون شهر ی و فرعی روستایی خدمات رسانی می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان خواستار رعایت نکات ایمنی از سوی همه رانندگان شد و با بیان اینکه مردم نقش زیادی در کاهش تلفات دارند گفت: لازم است که مردم از سفرهای غیر ضروری به ویژه در زمستان خودداری کنند تا محورها برای مدیریت امدادی و پلیس برای خدمات رسانی باز باشند.

رییس پلیس راه گیلان نیز در ادامه این مراسم گفت: طرح زمستانی یکی از مهمترین طرح های انضباط ترافیکی نیروی انتظامی است.

سرهنگ حسین محمد پور افزود: در طرح زمستانه پلیس، ۷۹۶ تیم سیار و ثابت با بر خورداری از هشت هزار و ۷۸۰ نیروی پلیس خدمت رسانی می کنند.

طرح زمستانی پلیس راه فرماندهی گیلان از ۱۷ آذر ماه آغاز و تا ۱۷ فروردین سال آینده ادامه دارد.