۲ شیء تاریخی تاریخی در سمنان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، یدالله یحیی پور با بیان اینکه مجسمه فیل و پیکره تاریخی ایرانی که به صورت غیرقانونی در حال انتقال بودند، در سمنان کشف و به اداره میراث فرهنگی تحویل داده شدند، ابراز داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه دو منظوره سمنان در ایست و بازرسی به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و پس از بازرسی از خودروی متهم، سه شیء کشف کردند.

وی افزود: پس از بررسی کارشناسان میراث فرهنگی استان سمنان مشخص شد مجسمه به شکل فیل و پیکره حیوان با لعاب فیروزه ای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و مجسمه به شکل اسب تقلبی است.

مسئول واحد حقوقی میراث فرهنگی استان سمنان همچنین گفت: جنس مجسمه فیل از سنگ و دارای قدمت تاریخی متعلق به ایران است و پیکره حیوان با لعاب فیروزه ای دارای قدمت معاصر اسلامی محسوب می شود.

یحیی پور با بیان اینکه جنس مجسمه اسب نیز از سنگ است، گفت: این مجسمه فاقد ارزش تاریخی است.

وی افزود: پرونده متشکله به همراه اشیای مکشوفه به دادسرای عمومی و انقلاب سمنان ارسال و پرونده مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته و اشیای تاریخی و فرهنگی به نفع سازمان میراث فرهنگی ضبط و برای نگهداری در موزه، تحویل اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان شده است.

مسئول واحد حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگونه عمل حفاری به قصد تحصیل اشیای تاریخی و فرهنگی و خرید و فروش آن طبق ماده قانونی فوق جرم بوده که علاوه بر ضبط اموال تاریخی به نفع سازمان میراث فرهنگی، مرتکب مشمول مجازات های مقرر در ماده قانونی فوق (شش ماه تا سه سال حبس) خواهد شد.