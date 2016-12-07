سقوط هواپیمای جت در اقلید تکذیب شد

صادق کریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: ظهر امروز خبری مبنی بر سقوط یک فروند هواپیمای جت مربوط به نیروی هوایی توسط برخی از عشایر ساکن شهرستان اقلید مخابره میشود.
وی افزود: مدیریت بحران شهرستان بلافاصله پس از اطلاع از این خبر نیروهای امدادی خود را به حالت آماده باش قرار داده و با اعزام نیرو به منطقه مخابره شده در جریان سقوط هواپیما قرار میگیرند.
فرماندار شهرستان اقلید بیان کرد: تا کنون هیچ آثاری از سقوط هواپیما در شهرستان اقلید دیده نشده و این خبر نیز تکذیب میشود.
کریمی با اشاره به اینکه در تماس با نیروی هوایی نیز سقوط هواپیما مورد تایید قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: سقوط هواپیمای جت در اقلید شایعه بوده و تایید نمیشود.
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