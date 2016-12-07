به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین طرح نگهداری زمستانی راههای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در جادههای خراسان رضوی به منظور نگهداری از راهها و تسهیل ورود و خروج مسافران و زائران به این استان تمهیدات ویژهای در حال انجام است، اظهار کرد: در روز چهارشنبه طرح نگهداری زمستانی راههای خراسان رضوی با رژه واحدهای راهداری، هلال احمر، پلیس راه و اورژانس آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح تعداد ۹۵۷ نیروی راهداری در قالب ۱۰۴ گروه و با استفاده از ۴۵۳ دستگاه خودرو و ماشین آلات برف روبی برای خدمت رسانی به مردم آغاز به فعالیت کردهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه از محل اعتبارات ملی هشت میلیارد تومان به اداره کل راهداری خراسان رضوی اختصاص یافته است، تصریح کرد: علاوه بر این بودجه، بودجه جاری نیز که برای نگهداری از راهها در طول سال هزینه شده است، برای این طرح اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه با اختصاص یافتن بودجه بیشتر در سال آینده میتوانیم خودرو و ماشینآلات فرسوده را نوسازی کنیم، ادامه داد: هزینههای این طرح شامل تجهیز ۳۳ راهدارخانه خراسان رضوی، نگهداری و بهروز رسانی ماشین آلات راهداری، تهیه سوخت زمستانی و خرید نمک و سایر اقلام مصرفی است.
در این مراسم همچنین، سرهنگ هادی امیدوار رئیس پلیس راه خراسان رضوی، اظهار کرد: این نیرو با ۲۴ پاسگاه پلیس راه و ۲۰ ایستگاه پلیس و فعالیت ۱۵۹ تیم گشتی در جادههای خراسان رضوی در کنار سایر دستگاههای امدادی و خدماتی در این حوزه خدمت رسانی میکنند.
وی با تاکید به اینکه هماهنگی میان دستگاههای خدماتی و امدادی در جاده ها الزامی است، افزود: وجود برخی ناهماهنگیها در خدمات رسانی زمستانی منجر به بروز حادثه برای هموطنان در جادهها میشود که امیدوارم امسال با تلاش همه همکاران شاهد بروز این گونه ناهماهنگیها نباشیم.
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