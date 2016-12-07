صدور قرارهایی که محدودکننده آزادی است به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در همایش حقوق شهروندی با محوریت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه در سازمان تعزیرات حکومتی که در دهکده المپیک چهارباغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد با اشاره به اینکه دادرسی منصفانه بر حقوق دو طرف دعوا متمرکز است، اظهار کرد: اگر حقوق بزهکار و بزه دیده تضمین شود میتوانیم مدعی اجرای دادرسی منصفانه باشیم.
وی با اشاره به اینکه زیربنای بحث دادرسی منصفانه را در اسناد بالادستی مثل قانون اساسی و اسناد بینالمللی و همچنین در قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری میتوان جستجو کرد، گفت: اساسیترین حقوق متهم اصل برائت است.
جمشیدی با اشاره به اینکه اصل برائت بهعنوان پدیده نوین حقوق کیفری یا شاید حقوق بشری باشد، گفت: به این اصل برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ پرداخته شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بابیان اینکه اصل برائت در اسلام قدمت بسیار قوی و طولانی دارد، به طرح این سؤال پرداخت که چرا باید به این اصل در دادرسیها توجه شود و گفت: سه حق متهم، بزه دیده و شیوه دادرسی نیازمند بررسی است.
اثبات جرم از طریق شکنجه و فشار فایدهای ندارد
به گفته جمشیدی بار اثبات جرم به عهده دادستان است و دادستان موظف است جرم فرد را اثبات کند زیرا در اسلام و نظامهای حقوقی اصل بر برائت است بنابراین دادستان باید تلاش کرده تا جرم مجرم اثبات شود.
وی با تأکید بر اینکه اگر از طریق شکنجه و فشار جرم اثبات شود فایدهای ندارد، گفت: اصل ۳۷ قانون اساسی هرگونه اثبات ادله از طریق شکنجه را باطل میداند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اثبات ادله از طریق شکنجه را قانونی ندانست و گفت: محاکمهای که همراه با شکنجه و فشار باشد باطل میشود.
وی بابیان اینکه نمیتوان به شک و شبهه اعتماد کرد، گفت: تضییع حقوق و محدود کردن آزادیهای مردم درست نیست حق نداریم آزادی مردم را سلب کنیم باید صدور قرارهای مثل بازداشت که محدودکننده آزادی است به حداقل برسد.
جمشیدی بازداشت قبل از اثبات جرم را یک مجازات دانست و گفت: در قانون دادرسی کیفری سال ۹۲ ایران که یکی از قوانین پیشرفته است به این نکات اشارهشده که حقوق دفاعی متهم باید تضمین شود تا آزادانه بتواند در دادگاه از خود دفاع کند.
ضرورت جبران خسارتهای بزه دیده
وی با تأکید بر اینکه باید به متهم اجازه و وقت مناسب داده شود، گفت: حق سکوت، حق تفهیم اتهام و آخرین دفاع باید لحاظ شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به اینکه ممکن است این سؤال پیش آید که متهمی بمبگذاری کرده است آیا حق سکوت دارد، گفت: این نوع جرمها بحثهای است که باید موردبررسی قرار گیرد.
جمشیدی با تأکید بر اینکه در دادرسی منصفانه موظف هستیم حقوق مجرم را تضمین کنیم، گفت: حقوق بزه دیده (کسی که خسارتدیده است)، شامل این مهم میشود.
وی با اشاره به اینکه خسارتهای بزه دیده ممکن است مادی و یا روحی باشد، بر جبران خسارتها تأکید کرد و گفت: وقتی تجاوزی در جامعه رخ میدهد و به حیثیت فردی خدشه وارد می شود باید این خسارت جبران شود قانونگذار در نظام دادرسی عادلانه باید بهخوبی این مهم را تبیین و اجرا کند.
معاون وزیر دادگستری گفت: اگر در روزنامهای اسم کسی برده و بهدروغ اتهاماتی متوجه اش شود که آبرو و حیثیتش تحت و الشعاع قرارگیرد باید در نظام دادرسی موردبررسی قرار گیرد.
لزوم رسیدگی حقوقی در مدتزمان معقول
جمشیدی با تأکید بر اینکه در دنیای امروز برای کسی که از جرم خسارتدیده است مشارکت در دادرسی پیشبینیشده، گفت: این نکته مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور اضافه کرد: رسیدگی حقوقی در مدتزمان معقول از اهمیت زیادی برخوردار است که در دادرسی منصفانه باید موردتوجه قرار گیرد.
وی بابیان اینکه اصول کلیتری بر نظام دادرسی حاکم است، یکی از این اصول را استقلال و بیطرفی قاضی برشمرد و گفت: در نظام دادرسی اسلامی کسی که در مسند قضاوت و داوری قرار دارد باید به اصول کلی پایبند باشد.
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه آراء قضات باید مستند و مستدل باشد، گفت: اصولی که از حقوق متهم و شاکی حمایت میکند باید سرلوحه کار قضات باشد.
جمشیدی به رسیدگی حقوقی در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: باید چارچوبها و ضرورتهای عملی و اجرایی در دادرسیهای شبه قضایی رعایت شود.
وی به برخی جرمهایی مانند گرانفروشی و تقلب اشاره کرد و گفت: پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی مطرحشده است که ۸۰ درصد زعفرانی که اطراف حرم امام رضا (ع) در مشهد توزیع میشود تقلبی است یا رنگی که در این زعفرانها استفادهشده است مواد مضر دارد.
دولت ریسک سرعت در برخی پرونده های حقوقی را بپذیرد
وی با اشاره به اینکه دو نظام دادرسی وجود دارد، گفت: نظام دادرسی قضایی که برای جرم طراحیشده است و دیگری نظام دادرسی است که نظام رسیدگی متفاوتی دارد در دادرسی نوع اول باید قاضی رسمی وجود داشته باشد درحالیکه در نوع دوم میتوان قاضی حضور نداشته باشد.
جمشیدی با تأکید بر اینکه در دنیا سازمان تعزیرات در اختیار دولتها قرارگرفته است، گفت: جنس کیفرها در نظامهای دادرسی متفاوت است گاهی جزای نقدی است این در حالی است که جنس مجازت ها در سازمان تعزیرات حکومتی متفاوت بوده و ممکن است از مجازت های دیگر تأثیر بیشتری داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: در دنیای جدید طبق مقتضیات مجازات جدید باید جایگزین مجازت های سنتی مثل حبس شود که بازدارندهتر خواهد بود.
جمشیدی بابیان اینکه باید نظام دومرحلهای و اعتراض را پیشبینی کنیم، گفت: برخی پروندهها نیازمند ورود فوری است اگر پروندهای مربوط به توزیع گوشت فاسد باشد باید سریع ورود پیداکرده حکم صادر و گوشتها امحاء شود.
معاون وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه باید چارچوبهای حقوق رعایت شود، گفت: جایی دولت باید لیست خطای قاضی را بپذیرد اگر قاضی به دلیل ضرورت ورود به پرونده، رأی به امحای گوشتهای دهد که آلوده تشخیص دادهشده است ولی اشتباهی صورت پذیرد باید دولت ریسک سرعت را بپذیرد.
گسترش کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی در البرز
جمشیدی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق شهروندی در سه بخش از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در بخش دادرسی، در بخش حقوقی و مثل آزادیهای بیان و مطبوعات در بخش حقوق مردم در بخشهای اداری باید صیانت از حقوق شهروندی بهطور کامل رعایت شود.
وی به برخی قوانین وضع نشده که نیاز کشور است اشاره کرد و گفت: خلأهای فراوان قانونی وجود دارد همانطور که میبینیم با جابهجایی مسئولان تصمیمات گرفته شد به دست فراموشی سپرده میشود همین امر خسارت های زیادی را متوجه جامعه و مردم می کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه ضمانت حقوق شهروندی در اجرای تصمیمات از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: خلاء ها باید با گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بخش دیگری گفت: البرز بهعنوان دومین استان انتخابشده است تا شاهد گسترش کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی باشد.
وی تأکید کرد: گسترش کلینیکهای صیانت از حقوق شهروندی باعث میشود مردم نسبت به حقوق خودآگاهی یافته و بهعنوان یک ناظر فعالیت مدیران را رصد کنند.
نظر شما