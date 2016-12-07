مرحله جدید جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نیما رضایی در نشست معاونین آموزشی، مدیران آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی در اصفهان افزود: در فاز دوم استفاده بهینه از سامانه Education Iran مطرح است که یکی از بهترین استفاده ها جذب دانشجوی خارجی است.

وی گفت: بین المللی سازی در تمام دانشگاه های معتبر دنیا به عنوان یک اصل و ضرورت در نظر گرفته می شود و نه تنها در زمینه کیفیت آموزش بلکه در اقتصاد سلامت هم نقش دارد. به همین منظور بین المللی سازی به عنوان یک فصل در طرح تحول آموزش پزشکی در نظر گرفته شد.

رضایی با اشاره به چهار محور بسته بین المللی سازی گفت: این بسته شامل چهار محور استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش پزشکی، طراحی و ساماندهی سامانه Education Iran، اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور، طراحی نقشه اجرایی شبکه تبادلات علمی و برنامه آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی است.

وی گفت: نقشه ای تنظیم شده است و طرف های خارجی با دانشگاههای داخل کشور مرتبط شدند. در این بسته به این موضوع توجه شد که بحث فعالیت بین المللی را با دانشجویان خارجی متفاوت ببینیم.

مشاور بین الملل معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: هر استادی بخواهد در هر دانشگاهی با یک استاد خارجی در دانشگاهی کار کند مجبور نیست که از طریق این نقشه راه فعالیت کند. هر مرکزی می تواند با هر مرکز تحقیقاتی کار مشترک انجام دهد. اما وقتی دانشگاهها به صورت سیستماتیک بخواهند با دانشگاه های خارجی ارتباط داشته باشند باید بر اساس آن نقشه راه عمل کنند.

وی افزود: پیشنهاد شده است که دانشگاهها اعلام کنند که در طول یکسال گذشته چه فعالیت بین المللی داشته اند. چه دانشگاههای خارجی را رصد کرده اند و چه مناطق جدیدی را به عنوان هدف شناخته اند. نکته مهم این است که نقشه راه مانع از فعالیت بین المللی دانشگاهها نخواهد بود بلکه تنها مسیر را مشخص می کند.

رضایی با اشاره به فعالیت سامانه Education Iran گفت: این سامانه پرتالی است که دانشگاه های علوم پزشکی می توانند در آن برنامه های آموزشی خود را به زبان انگلیسی بار گذاری کنند. تاکنون همه دانشگاهها پرتال خود را در سامانه ایجاد کرده اند و این در حالی است که برخی از دانشگاهها تا یکسال پیش صفحه انگلیسی نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های متنوعی از سوی دانشگاهها در این سامانه بارگذاری شده است. بازدیدهایی که از پرتال دانشگاهها در این سامانه صورت گرفته نیز نشان می دهد که دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، ایران، زاهدان اصفهان و مازندران بیشترین تعداد بازدید را داشتند.

مشاور بین الملل معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: اکنون وارد فاز دوم سامانه Education Iran شدیم . در فاز اول مقرر شده بود که این سامانه به همراه پتانسیل کشور معرفی شود که این کار تا حد خوبی پیش رفته است.

وی گفت: در فاز دوم استفاده بهینه از سامانه Education Iran مطرح است. یکی از بهترین استفاده ها جذب دانشجوی خارجی است. اکنون برخی از دانشگاهها می توانند به صورت مستقل دانشجوی خارجی جذب کنند که کار مهمی است. اما اگر دانشگاهی امکان جذب به صورت سیستماتیک ندارد می تواند از طریق سامانه Education Iran نسبت به جذب دانشجوی خارجی اقدام کند.

رضایی خاطرنشان کرد: یک امکان جدید در سامانه دیده شده که اگر دانشجویی به یک دانشگاه درخواست داد و پذیرفته نشد این امکان را دارد که سامانه درخواست دانشجو را به دانشگاههای دیگر پیشنهاد دهد تا در جای دیگری پذیرفته شود.