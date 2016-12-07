محرومیت نوروزی از بازی در صنعت نفت/ تجدیدنظر در رای مازیار زارع

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به عدم کسب رضایت رضا نوروزی از باشگاه سایپای البرز، کمیته انضباطی با ارسال نامه ای به باشگاه صنعت نفت آبادان اعلام کرد که این بازیکن تا اطلاع ثانوی از همرامی تیم و حضور در مسابقات رسمی محروم بوده و حق حضور در رقابتها را ندارد. لغو این محرومیت منوط به کسب رضایت از باشگاه سایپای البرز و اعلام کتبی کمیته انضباطی این فدراسیون خواهد بود.

همچنین کمیته انضباطی با بررسی گزارشات واصله در خصوص دیدار تیمهای خونه به خونه بابل و اکسین البرز، مازیار زارع را به ۳ جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. نامبرده پس از تحمل ۲ جلسه محرومیت و واریز جریمه ۲۰ میلیون ریالی، درخواست تعلیق یک جلسه باقی مانده را ارائه کرد.

کمیته انضباطی به استناد ماده ۵۹ آیین نامه انضباطی، یک جلسه محرومیت باقی مانده مازیار زارع را تا پایان فصل جاری به حالت تعلیق درآورد. بدیهی است در صورتی که وی در طول فصل آتی هرگونه تخلفی مرتکب شود، علاوه بر رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن ، محرومیت تعلیقی نیز اجرا خواهد شد.

رای صادره قطعی است.