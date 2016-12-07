گرامیداشت یاد قربانیان ایستگاه هفت خوان درتابلوی تلفیقی کلاژوقالی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز وهابی نژاد هنرمند خلاق تبریزی است که تا کنون آثار زیادی از وی تحت عنوان سبک کاران و با نگاهی نو و متفاوت به سوژه های پیرامونی خلق و به نمایش گذاشته شده است که از نمونه های آن می توان به تلفیق هنر نقاشی و تذهیب، کارهای مختلف و نو بر روی نقره و فرش نقاشی از نمونه های این آثار هستند.

این هنرمند خوش ذوق تبریزی در جدیدترین کار خود و برای ابراز همدردی با هموطنان داغ دیده خود در حادثه آتش سوزی قطار تبریز – مشهد اقدام به خلق اثری در قالب آخرین ابداع خود در سبک کاران کرده و با تلفیق هنر نقاشی با کلاژ و فرش کهنه، اصیل و دستبافت ایرانی، تابلویی با مضمون گرامیداشت یاد قربانیان ایستگاه هفت خوان به تصویر کشیده است.

اثری هنری برای انتقال تألم و تاسف انسانی

وهابی نژاد در خصوص پیام و محتوای این تابلو به خبرنگار مهر گفت: در این اثر تلاش کردم تألم و تاسف خود را از این حادثه دردناک نشان دهم و اگر بخواهم توضیحی برای این تابلوی تلفیقی کلاژ و فرش ارائه کنم باید بگویم «واگن واژگون شده بود، آنان که گیر کرده بودند، سر و بدنشان را به شیشه می‌کوبیدند تا مگر بشکند و روزنی بیابند، آتش زبانه می‌کشید» و این همان مفهومی است که هنگام خلق این اثر در ذهن من تداعی می شد.

وی در خصوص سبک ابداعی خود نیز اظهار داشت: در این سبک هنری از قالی کهنه و قدیمی چند صد ساله ایرانی یاری گرفتم و با استفاده از سابیدگی و حتی پارگی و رنگ های کهنه و قدیمی فرش ایرانی با طرحهای چند هزار ساله به آثار هنری ام شکل و بوی تفهیمی دادم و در واقع تلاش کرده ام نمادی از سپاس، ارزش دادن، دوستی، گذشت و عشق را ارائه کنم و آنها را به عنوان میراثی غنی به هویت انسان بودن ارتباط دادم.

تلفیق کلاژ و فرش نمادی از حس قدردانی و سپاس گذاری برابر خالق است

این هنرمند خلاق ادامه داد: سعی کرده ام در این سبک تفهیمی، سپاس و قدردانی مخلوق از پروردگار خود را نشان دهم و این سبک برای من نوعی آیین است، آیین سپاس و قدر دانی هریک از این گره ها نمایان گر عشق و ایمان به زیبایی جاری در سرشت ایرانی است و نماد این است که ایرانی ارزش تلاش و زحمت را می داند و به آن ارزش قائل است و از یاد نخواهد برد و در واقع نماد پاسداری از ارزش ها بعد ازحیات است .

وی همچنین گفت: هنر مفهومی ایرانی برای اصالت دادن و رمز گشای و راه یابی به دنیای بدون مرز هنری و همچنین متفاوت بودن و دوری از تقلید غربی که اندیشمندان هنری نیز مشتاق آن هستند، باید با جوهره هنر اصیل ایرانی همراه باشد و سبک کاران نیز بدنبال همین حقیقت ارزشمند است .

این هنرمند تبریزی افزود: در سبک هنری کاران سعی کردم نگاه خود را به زندگی و اشیاع تغیر دهم تا دنیایی را با جهان بینی خاص معرفتی و با اصالت دادن به میراث غنی این مرز و بوم خلق کنم و نگاهم به موضوعات از سطحی نگری و افقی بودن فاصله گرفته و عمودی و ژرف باشد.

هنر یعنی جستجو و تغیر پیوسته

وی تصریح کرد: مدرنیته همان دید عمودی و نه تغیر ظاهری است که موجب متحول شدن معرفت و جهان بینی عمیق شده و اگر هنر را در یک چهار چوب ببینیم، در واقع هنر را از بین برده ایم در حالی که باید به آن پویایی ببخشیم و باید گفت که هنر یعنی جستجو و تغیر پیوسته و اگر به دنبال ابداع و ایجاد اثر مثبت متفاوت باشیم، در واقع دیدمان را به دنیا به شکل جدید و با یک دریچه جدیدی آغاز کرده ایم .

به اعتقاد این هنرمند، هنر مفهومی همان مناسبت و رابطه اشیاع با تفکر و ارتباط بین مخاطب و اشیاست و بوجود آمدن جهان بینی خاص به موضوع و در حقیقت دریچه دیگری برای دیدن و لمس حسی معرفت انسانی است و در اینجاست که شعار «هنرمند وجدان مردم است» شکل می گیرد و این اثار هنری در واقع همان طرز دیگر اندیشیدن است .

وهابی نژاد در خاتمه اظهار داشت: در سرا سر تاریخ هنر، بین هنر و تفکر نوعی پارچگی وجود داشته و در واقع یک هنرمند باید متفکر و اندیشمند باشد و به همین دلیل در عمق هر اثر هنری مفهوم فکری پنهانی وجود دارد که مخاطب را به اندیشیدن وامی دارد در واقع موجب چالش افکار می شود و بر همین اساس به سبک تفهیمی فرش کهنه و کلاژ نیز باید به عنوان خلاقیت انسانی نگریست که همان جستجوی هویت و معرفت انسانی است .