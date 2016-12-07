نیمی از دانشجویان در هیچ فعالیت فوق برنامه شرکت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر حسام الدین علامه در نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی - دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دهکده ساحلی بندرانزلی گفت: دانشگاه محل آموزش و پژوهش می باشد ولی باید نگاه کاربردی به مقوله علم صورت گیرد. وظیفه اصلی دانشجو تعلیم و تعلم است ولی یک انسان کامل باید به سایر ابعاد وجودی نیز نگاه کند وخود را همه جانبه به بار بیاورد.

وی گفت: دوران دانشجویی فرصت مغتنمی است تا دانشجویان شایستگی‌های خود را ارتقاء دهند.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت ادامه داد: باید بستری ایجاد شود تا دانشجویان درکنار درس خواندن بتوانند از سایر اوقات فراقت خود به نحوه احسن استفاده کند و توانمندی‌های فردی خود را ارتقاء دهند.

وی یادآور شد: فعالیت‌های مذهبی، قرآنی، استکبار ستیزی و ... در حوزه دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، بسیج دانشجویی مرکز عترت و قرآن در دانشگاه مشغول فعالیت است و ما سعی داریم تا با راه‌اندازی انجمن‌های علمی دانشجویی خلاء‌های موجود در سایرحوزه ها را تحت پوشش قرار دهیم و برای این کار از ظرفیت‌های بالایی که در وجود دانشجویان بود‏، باید استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از دانشجویان دانشگاه ها را دانشجویانی موسوم به گروه خاکستری تشکیل می‌دهد که این گروه غیر از درس‌خواندن در هیچ فعالیت فوق برنامه شرکت ندارند که وزارت بهداشت با راه اندازی قطار فرهنگی در صدد است تا این گروه را نیز در فعالیت‌های مورد علاقه شان همراه کند.

علامه تاکید کرد: محیط علم و دانش در تمام کشورها حرمتی دارد و این مختص ایران نیست بلکه در تمام دانشگاه‌های بزرگ دنیا قوانین و مقرارتی حاکم است که هر فردی برای ورود به آن محیط به ناچار باید آن هنجارها را رعایت کند.

وی ادامه داد: در بعد اخلاق حرفه‌ای نیز باید دانشجویان حوزه سلامت از سایرین پیشگام باشند و توجه به پوشش و استفاده از زیورآلات ممکن است در روحیه بیماران اثر منفی داشته باشد و باید در این زمینه الگوسازی مناسب باتوجه به ظرفیت جامعه انجام شود.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: در دانشگاه‌های علوم پزشکی مقوله اجتماعی سلامت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا منجر به پیشگیری شود.

وی ادامه داد :با استفاده از ظرفیت‌های انجمن علمی می‌توان پژوهش‌های دانشجویی را نیز سامان داد تا موازی کاری صورت نگیرد و باعث صرف هزینه‌های غیرضروری نشود.

علامه افزود: باید مدیریت دانش سلامت رایاد بگیریم تا از میان انبوهی از اطلاعات چیزهای درست را استخراج کنیم.

دکترعلامه خاطر نشان کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا برای افزایش سواد سلامت جامعه بسیار هزینه می شود تا منجر به تغیر رفتار مردم شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی با استفاده از این همه ظرفیت که در بین دانشجوهای حوزه سلامت است باید برای تغیر رفتار مردم وتوجه آنان به سلامت خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: نقطه هدف برای فرهنگ‌سازی باید از مهدکودک‌ها و دبستان‌ها شروع شود و اگر قرار است در بحث پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان اقدامی بکنیم باید این کار از مهد کودک ها شروع شود تا به یک فرهنگ تبدیل شود

نشست دو روزه منطقه ای انجمن های علمی دانشجویی شمال کشور با حضور دکتر حسام الدین علامه –مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در مجتمع فرهنگی آموزشی دهکده ساحلی بندر انزلی برگزار شده است.