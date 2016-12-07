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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

مدیر روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شد

مدیر روابط عمومی معاونت برون مرزی صداوسیما منصوب شد

مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در حکمی سید احمد حسینی خبیر را به سمت مدیر روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در حکمی سید احمد حسینی خبیر را به سمت مدیر روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب کرد.

نعمتی انارکی در این احکام بر حرفه ای گرایی در فعالیت ها، ایجاد ساز و کار مناسب برای ارتباط موثر با مخاطبان، برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی و زمینه سازی برای تحقق اهداف کلان روابط عمومی صدا و سیما تاکید کرده است.

سید احمد حسینی خبیر نیز پیش از این مدیریت شبکه رادیویی عربی آفریقایی و مدیر گروه سیاسی و خبر شبکه الکوثر را بر عهده داشته است.

کد مطلب 3843926

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