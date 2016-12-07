آنهایی که درباره بومی نبودنم جبهه گیری کردند الان دوستانم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان امروز چهارشنبه ۱۷ آذر در برنامه «فرمول یک» با اجرای سیدعلی ضیاء حاضر شد و به گفتگو با او پرداخت.



او در ابتدا گفت: هر وقت جلسه داشته باشم به تهران می آیم. اصالتا بروجردی هستم. خانواده ام تهران زندگی می کنند. در ۵ استان گذشته که بودم خانواده ام را بردم اما حالا که بچه ها بزرگ شده اند و در دانشگاه تحصیل می کنند نمی شود اینقدر جابجا شد.



وی درباره بیکاری در این استان توضیح داد: فردا سه سال می شود که استاندار کردستان شده ام و وارد چهاردهمین سال زندگی با اهل سنت می شوم. نرخ بیکاری کلی در استان کردستان ۱۳ و ۶ دهم درصد است و نرخ بیکاری ۱۵ تا ۲۹ سال در فصول مختلف فرق می کند و اکنون ۳۵ درصد است. البته در زمستان این نرخ بالا می رود.



ضیاء نیز به این نکته اشاره کرد که با خیلی از کودکان کار سر چهارراه ها که معاشرت می کند می گویند اهل کردستان هستند و استاندار در این باره گفت: عدم سرمایه گذاری در استان کردستان باعث شده این مهاجرت ها اتفاق بیفتد. کارخانه های جدید لاستیک، سیمان و سیگار راه افتاده است. کردستان یکی از مهم ترین مراکز کشت توتون است و البته ما با هدف صادرات این کار را انجام می دهیم.



زاهدی تأکید کرد: من در این سه سال تغییر رو به بهبود را در استان می بینم. مشکل اساسی استان سرمایه گذاری است که موانعی دارد. بخشی از این مشکلات مربوط به نیروی انسانی است و من از وقتی رفته ام، آموزش نیروی انسانی را آغاز کرده ام.



وی درباره وضعیت جاده های این استان یادآور شد: قبول دارم وضع جاده های استان قابل قبول نیست. مسیر همدان سنندج در این سه سال به بزرگراه تبدیل شده و جاده سازی های دیگری نیز در حال انجام است. در این سه سال ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه ساختیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه آب سرمایه گذاری کنیم. عمده بارندگی در غرب استان و کشاورزی در شرق استان است و ما با تدابیری این آب را منتقل می کنیم.



استاندار کردستان در پاسخ به اینکه برخی به این علت علاقه ای به حضور و فعالیت در کردستان ندارند که این استان را ناامن می دانند، تصریح کرد: متاسفانه ذهنیت منفی درباره امن نبودن کردستان در کشور وجود دارد، اولین بحثی که مطرح می شود برای سرمایه گذار، بحث امنیت است. من با آمار و ارقام از سوی مسئولان امنیتی اعلام می کنم کردستان یکی از امن ترین استانهای کشور است. مسافر و گردشگر ما در نقطه صفر مرزی چادر می زند و هیچ مشکلی برایش پیش نمی آید.



وی تأکید کرد: همچنین امتیازاتی برای استان در نظر گرفته شده و تسهیلات صندوق توسعه ارزی را ما با بهره ۴ درصد می پردازیم در حالی که بهره بانکی در کشور ۱۸ درصد است. در سفری که سال گذشته رییس جمهور به کردستان داشتند ۲۷ سرمایه دار کرد ساکن سایر کشورها به استان آمدند. در حال حاضر ۴ سرمایه گذار خارجی در حوزه گردشگری، صنایع معدنی، ساخت مجتمع تجاری و کارخانه سیگار سرمایه گذاری کرده اند.



زاهدی با بیان اینکه ما حدود ۸ هزار میلیارد تومان کار را در استان کردستان آغاز کرده ایم، اعلام کرد: این ها می تواند بیش از ۷، ۸ هزار شغل را ایجاد کند. مشکل اساسی کردستان قبل از این دولت این بود که هر معدنی که برداشت می شد خام فروشی می شد اما از ابتدای ورود این دولت واگذاری معدن برای خام فروشی ممنوع شده است.



وی ادامه داد: همچنین جلسات متعددی را با فعالان سیاسی کردستان به ویژه اعضای مجلس داشته ایم. نگاه ها تغییر کرده و گفتمان توسعه شکل گرفته است. نخبگان و دانشگاهیان در مرکز هم اندیشی که راه اندازی کرده ایم، هر دو هفته یک بار دور هم جمع می شویم.



استاندار کردستان در پاسخ به این سوال ضیاء که آیا درست است جبهه گیری درباره بومی نبودن شما در بین مردم وجود داشت، توضیح داد: بله چنین موضوعی وجود داشت که اکنون رفع شده و آنهایی که با من مشکل داشتند اکنون یا جزو دوستانم هستند یا همکارانم. من شناخت خوبی از اهل سنت دارم و ۵ سال سیستان و بلوچستان و ۷ سال کرمانشاه بودم.



وی افزود: برای مثال شبهای قدر اهل سنت ۲۷ و ۲۹ رمضان است و روز بعد برای اهل سنت کار اداری با دو ساعت تاخیر آغاز می شود. در گذشته کتابهای اهل سنت درباره فقه، مشکل انتشار داشت یا روی آن می نوشتند ویژه اهل سنت یا فقط در استانهای اهل سنت نشین منتشر می شدند که من این مشکل را حل کردم. ما ۸ سال جنگ تحمیلی داشتیم تنها استانی که نتوانستند وارد شوند کردستان بود بیش از ۵۴۰۰ شهید داشتیم که بیش از هزار نفرشان پیش مرگان کرد بوده اند.



زاهدی در پایان گفت: زمینه برای سرمایه گذاری در این استان فراهم شده است، امنیت کافی هم داریم. امیدوارم جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشیم.



«فرمول یک» شنبه تا چهارشنبه ها هر روز ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۱۰ با تهیه کنندگی افشین حسین خانی و با خوانندگی تیتراژ حامد همایون روی آنتن شبکه یک سیما می رود.