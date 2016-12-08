چرا نماینده فیده به ایران نیامد؟/۵۴۰ هزار دلار هنوز تامین نشده!

به گزارش خبرنگار مهر، «جفری بورگ» مدیر اجرایی فدراسیون بین المللی شطرنج (فیده) حدود یک ماه و نیم پیش به ایران سفر کرد و طی اقامت دو سه روزه در تهران با حضور در وزارت ورزش قرارداد میزبانی ایران برای مسابقات ۲۰۱۷ قهرمانی زنان جهان را نهایی کرد. بعد از آن بود که فدراسیون شطرنج پس از بررسی های لازم، سالن هتل پارسیان آزادی به عنوان محل برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان انتخاب کرد.

در همین راستا قرار بود جفری بورگ سفر دوباره ای به ایران داشته باشد تا از محل تعیین شده برای مسابقات قهرمانی زنان جهان بازدید کند. قرار بود این سفر طی ۱۰ روز گذشته انجام شد و در جریان آن مبلغی که فدراسیون ایران بابت میزبانی مسابقات جهانی باید به فیده پرداخت کند نیز در اختیار نماینده اعزامی قرار بگیرد اما این سفر انجام نشد و هنوز هم تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده است!

۵۴۰ هزار دلار مبلغی است که فدراسیون شطرنج ایران باید بابت میزبانی مسابقات قهرمانی زنان جهان در اختیار فیده قرار دهد. این مبلغ هنوز تامین نشده و این یکی از دلایل لغو سفر مدیر اجرایی فیده به ایران است. هر چند که رئیس فدراسیون درگیری بورگ برای انتخابات فدراسیون کشورش را یکی دیگر از دلایل لغو سفر وی عنوان می کند.

مهرداد پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بورگ که قرار بود به عنوان مدیر اجرایی فیده به ایران سفر کند، ریاست فدراسیون شطرنج کشور مالت را نیز برعهده دارد. زمان سفر وی، تقریبا با دور جدید انتخابات این فدراسیون همزمان بود که اتفاقا خود آقای بورگ نیز برای حضور در آن کاندیدا شده است.

وی در این رابطه ادامه داد: نماینده فیده که مسئولیت بازدید نهایی از امکانات در نظر گرفته شده برای میزبانی ایران در رقابت های قهرمانی جهان را بر عهده دارد، سفر خود را به ایران به تاخیر انداخت تا انتخابات فدراسیون مالت برگزار شود و بعد از آن عازم کشورمان شود. بورگ امیدوار است در این انتخابات بتواند برای یک دوره جدید مجددا ریاست فدراسیون کشورش را عهده دار شود.

رئیس فدراسیون شطرنج در مورد هزینه های میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی زنان جوان گفت: تا به امروز یکی دو اسپانسر را برای این رقابت ها نهایی کرده ایم با چند اسپانسر دیگر در حال مذاکره هستیم. امیدواریم با کمک هایی که وزارت ورزش به ما خواهد داشت و حمایت های این وزارتخانه برای جذب اسپانسرهای جدید مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

پهلوان زاده با بیان اینکه ۵۴۰ هزار دلار هزینه ای است که باید بابت میزبانی مسابقات قهرمانی جهان به مسئولان فدراسیون جهانی پرداخت کنیم در مورد اینکه گفته می شود علت لغو سفر نماینده فیده به ایران تامین نشدن این هزینه برای پرداخت است، توضیح داد.

وی در این رابطه گفت: البته که این مبلغ بالا است و هنوز هم به طور کامل تامین نشده، اما با توجه به رایزنی هایی که برای جذب اسپانسر انجام داده ایم، مشکلی نخواهیم داشت. نماینده فدراسیون جهانی هم در این مقطع زمانی به خاطر انتخابات کشور مالت به ایران نیامد. او یک فرصت دو روزه داشت و ترجیح داد از این فرصت برای رسیدگی به انتخابات استفاده کند و بعد از آن عازم ایران شود. البته اگر وی به ایران می آمد باید مبلغ موردنظر را در اختیارش قرار می دادیم. امیدوارم زمان جدید سفر وی مشخص می شود، هزینه موردنظر تامین شده باشد.

رئیس فدراسیون شطرنج در مورد اینکه آیا از سوی وزارت ورزش و بابت میزبانی مسابقات قهرمانی جهان جهت تامین هزینه های آن کمک ویژه ای از طرف وزارت ورزش انجام شده است، یادآور شد: ما هر کاری می کنیم با همکاری وزارت ورزش است البته تا امروز مبلغی به ما داده نشده است، اما در نهایت وزارت ورزش پشت ما است.

پهلوان زاده در موررد هزینه های مربی شخصی سارا خادم الشریعه که توسط وی پرداخت می شود و اینکه آیا فدراسیون برنامه ای برای کمک به وی در این زمینه دارد، گفت: فدراسیون طبق وظیفه ای که دارد برای ملی پوشان مربی استخدام می کند این کار سال گذشته و امسال انجام شد و اخیرا هم سوکولوف به ایران آمد تا هدایت تیم ملی بانوان را برای مسابقات زنان جهان در اختیار داشته باشد. برای اینگونه موارد کوتاهی نمی کنیم، اما بودجه ما محدود است و نمی توانیم برای مربی شخصی بازیکنان هزینه ای تقبل کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد برنامه های آماده سازی سه شطرنج باز ایرانی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زنان جهان توضیح داد و یادآور شد: سوکولوف که دو هفته پیش به ایران آمد تا دوم دی ماه تمرینات آماده سازی این بازیکنان را برعهده خواهد داشت. بعد از آن به کشورش بازمی گردد سپس برای مسابقات قهرمانی جهان دوباره راهی ایران می شود تا هدایت خادم الشریعه، پورکاشیان و حجازی پور را در این رقابت ها بر عهده داشته باشد.

رئیس فدراسیون شطرنج در این رابطه ادامه داد: سه شطرنج باز شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زنان جوان پیش از آغاز این مسابقات در مسابقات اوپن جبل الطارق (۴ تا ۱۴ بهمن ماه) شرکت خواهند کرد. علاوه بر این، خادم الشریعه و پورکاشیان در بوندس لیگای آلمان نیز حضور خواهند داشت ضمن اینکه خادم الشریعه به تنهایی در مسابقات سریع زنان جهان در قطر نیز شرکت می‌کند.

پهلوان زاده در مورد اینکه آیا به غیر از این برنامه دیگری برای این شطرنج بازان لحاظ می شود، گفت: آنها هر زمان بخواهند برای تمرین مربی در اختیارشان قرار خواهیم داد ضمن اینکه طی فرصت باقیمانده تا مسابقات زنان جهان، حضور در رقابت های فوق بیشتر وقت بازیکنان را می گیرد، اما امیدواریم بتوانیم بهترین برنامه آماده سازی را برای آنها اجرا کنیم.

رئیس فدراسیون شطرنج در مورد اینکه آیا قرارداد ۶۴ بازیکن شرکت کننده در مسابقات قهرمانی زنان جهان طبق آنچه پیش از این اعلام شده بود برای آنها ارسال شده است یا خیر؟ گفت: قرار بود اول دسامبر این قراردادها ارسال شود، اما نمی دانم این کار انجام شده است یا نه. کما اینکه رئیس فدراسیون روسیه هم طی تماس تلفنی با من پیگیر موضوع بود؛ چراکه ظاهرا هنوز قراردادی به دست آنها نرسیده است به هر صورت این موضوع را پیگیری می کنم، اما قطعا مشکلی نیست.