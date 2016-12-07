آغاز طرح زمستانه پلیس راه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در آیین آغاز به کار گروه های زمستانی در استان اظهار داشت: این طرح از امروز تا بیستم اسفند ماه به مدت سه ماه در همه محورهای مواصلاتی استان و سطح شهرها اجرا می شود.

وی عنوان کرد: طرح زمستانه پلیس راه استان با حضور ۳۰ گروه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای، اورژانس، هلال احمر، فوریت های پزشکی، امداد خودرو، مدیریت بحران و شهرداری ها همکاری می کنند، افزود: ۳۴ گروه راهداری در طرح زمستانه پلیس راه استان فعالیت می کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را کنترل محورهای مواصلاتی در جاده ها و راه های درون شهری برای پیشگیری از حوادث جاده ای و کنترل ترافیک در فصل سرما عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان به رانندگان و مردم توصیه کرد با آغاز فصل زمستان در تردد جاده ای تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.