  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

جانشین انتظامی استان ایلام خبر داد:

آغاز طرح زمستانه پلیس راه ایلام

آغاز طرح زمستانه پلیس راه ایلام

ایلام-جانشین انتظامی استان ایلام از آغاز طرح زمستانه پلیس راه ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در آیین آغاز به کار گروه های زمستانی در استان اظهار داشت: این طرح از امروز تا بیستم اسفند ماه به مدت سه ماه در همه محورهای مواصلاتی استان و سطح شهرها اجرا می شود.

وی عنوان کرد: طرح زمستانه پلیس راه استان با حضور ۳۰ گروه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح ادارات  راهداری و حمل و نقل جاده ای، اورژانس، هلال احمر، فوریت های پزشکی، امداد خودرو، مدیریت بحران و شهرداری ها همکاری می کنند، افزود: ۳۴ گروه راهداری در طرح زمستانه پلیس راه استان فعالیت می کنند. 

وی هدف از اجرای این طرح را کنترل محورهای مواصلاتی در جاده ها و راه های درون شهری برای پیشگیری از حوادث جاده ای و کنترل ترافیک در فصل سرما عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان به رانندگان و مردم توصیه کرد با آغاز فصل زمستان در تردد جاده ای تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3843941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها