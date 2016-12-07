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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان:

تشدید برخورد با سرویس های مدارس غیرمجاز در استان هرمزگان

تشدید برخورد با سرویس های مدارس غیرمجاز در استان هرمزگان

بندرعباس - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از طرح ویژه برخورد با خودروهای مسافربر شخصی و سرویس های مدارس غیرمجاز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمدباقر سلیمی اعلام کرد: در قالب طرح ویژه با خودروهای مسافربر شخصی و سرویس های مدارس غیرمجاز در استان هرمزگان برخورد می شود که برای اجرای هرچه بهتر این طرح، مشارکت همه جانبه آحاد مردم لازم است.

وی افزود:مردم عزیز و شهروندان محترم به هیچ عنوان به خودروهای شخصی که اقدام به جابه جایی مسافر می نمایند اعتماد نکنند و حتما از وسایل نقلیه عمومی برای مسافرت های درون شهری خود استفاده کنند، زیرا استفاده از خوروهای شخصی فاقد صلاحیت جابه جایی مسافر، گاهاً مشکلات سوء امنیتی و اخلاقی را برای شهروندان عزیز به وجود خواهد آورد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان از سازمان های دخیل در امر ساماندهی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی خواست با فراهم کردن وسایل نقلیه کافی برای شهروندان در کلیه مسیرها امکان استفاده شهروندان عزیز را از این نوع وسایل نقلیه فراهم کنند.

کد مطلب 3843943

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