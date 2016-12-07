به گزارش خبرنگار مهر، دو نفر کارشناسان «جایکا» به همراه کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاریها ی کشور و سازمان مدیریت بحران شهرداری ظهر چهارشنبه از ایستگاه تازه احداث شده باباطاهر و ایستگاه شماره ۱۹ آتشنشانی همدان بازدید کردند.
در این برنامه که با هدف شناسایی نیازها و چالشهای سازمان آتشنشانی انجام شد، نیروی انسانی، فضای فیزیکی ایستگاهها، تجهیزات و ماشین آلات موجود و مکانیزم عملیاتی مورد استفاده در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مورد بازدید قرار گرفت.
هیئت بازدیدکننده همچنین طی نشستی مشترک با مدیرعامل، معاونان و فرماندهان ارشد آتش نشانی همدان ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف مشاهده شده در جریان اقدامات و عملکرد این سازمان قرار گرفتند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی همدان در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سازمان اظهار داشت: طی ۸ ماهه سال ۹۵ شهروندان ۷۰ هزار و ۸۶ بار با سامانه ۱۲۵ همدان تماس گرفتهاند که هزارو ۹۴۹ مورد آن منجر به عملیات شده است.
محمدرضا بیاناتی افزود: از این تعداد عملیات یک هزارو ۳۷۷ عملیات اطفاء حریق و ۵۷۶مورد امداد و نجات بوده است که ۶۱ عملیات خارج از محدوده شهری همدان انجام شده است.
وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال تعداد ۵۱ هزار و ۶۴۱ نفر از شهروندان آموزشهای عمومی ایمنی و آتشنشانی را فرا گرفته اند، اضافه کرد: تفاهم و تعامل خوبی با مراکز دانشگاهی برای ارئه آموزش های پایه ایمنی و آتش نشانی برقرار شده است که از ظرفیتهای آن برای اموزش استفاده می شود.
بیاناتی همچنین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی را از گروههای هدف سازمان برای آموزشهای شهروندی عنوان کرد و گفت: با توجه به تاثیرگذاری آموزشها به این دسته از شهروندان آموزش آنان به طور مستمر در مرکز آموزش سازمان انجام میشود.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی همدان آموزش مستمر کارگران و پرسنل جایگاههای موقت سوخت را از دیگر برنامههای حوزه آموزش و پیگیری دانست و خاطرنشان کرد: آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی نیز در راستای استفاده از ظرفیتهای اقشار مختلف جامعه برای بالا بردن سطح ایمنی شهروندان به طور هدفمند و مستمر انجام میشود.
پس از پایان گزارش عملکرد شش ماهه کارشناسان «جایکا» ضمن مطلوب دانستن عملکرد سازمان به خصوص در حوزه آموزش شهروندی به تشریح نتایج بازدید و همچنین بیان تجارب خود از حوزه فعالیت در کشور ژاپن پرداختند.
لازم به ذکر است اژانس جایکا مجری برنامه های آموزشی و اجرایی در حوزه های محیط زیست و مدیریت بحران در همکاری با کشورهای کمتر توسعه یافته است که طراحی ساختار سازمانی مدیریت بحران تهران و بخشی از پروژه احیا دریاچه ارومیه از جمله برنامه های مشترک این سازمان با دستگاه های اجرایی ایران بوده است.
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