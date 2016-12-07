تسهیلات به ۱۵۵ طرح اقتصاد مقاومتی در زنجان اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد امندی ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی، افزود: بسیج سازندگی در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تمهیدات خوب و موثری را تاکنون انجام داده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته به هزار و ۸۸۲ نفر از متقاضیان جهت اجرای طرح های اشتغال زایی تسهیلات پرداخت شده در بخشهای پرورش زنبور داری، گیاهان دارویی، کشت زعفران، صنایع تبدیلی و بسته بندی و صنایع دستی می باشد.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان گفت: ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات هم برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال گذشته به متقاضیان پرداخت شد.

امندی به طرح های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و یادآور شد: پرورش انواع آبزی، پرورش قارچ، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی از طرح های اقتصاد مقاومتی در استان زنجان است.

وی ادامه داد: طی هشت ماهه سالجاری ۱۵۵ طرح اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده و ۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح پرداخت شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: طی هشت ماهه سالجاری بیش از ۲۰۰ نفر از دانشجویان در استان با شرکت در اردوهای جهادی به ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، بهداشت و سلامت در سطح روستاها و مناطق محروم پرداختند.

امندی با بیان اینکه توجه به ایجاداجرای طرح های اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود، یادآورشد: بسیج سازندگی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در طول سال به اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی های لازم را در دستور کاری خود دارد و تاکنون طرح های خوبی را هم اجرا کرده است.