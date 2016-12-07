وطن امروز نوشت: در حالی رئیسجمهور بار دیگر ادعای ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل خالص در دولتش را تکرار میکند که گزارش رسمی مرکز آمار ایران خلاف این ادعا را نشان میدهد. حسن روحانی، رئیسجمهور دیروز در مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه تهران اعلام کرد که این دولت در ۳ سال گذشته سالانه بیش از ۷۰۰ هزار اشتغالزایی خالص داشته است ولی دولت قبل در ۵ الی ۶ سال اشتغالزایی خالصش تقریباً صفر بوده است. در حالی حسن روحانی دیروز مدعی ایجاد بیش از ۲ میلیون شغل خالص در دولتش شده که پیشتر هم مدعی ایجاد ۴/۲میلیون شغل خالص در دولت تدبیر شده بود ولی گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران این ادعا را مردود میداند و مشخص نیست چرا رئیسجمهور در جلسات رسمی آمارهای خلاف واقع را مکرر اعلام میکند.
براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۱، تعداد جمعیت فعال اقتصادی در این سال حدود ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۰۶ نفر تعداد جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴هزار و ۱۵۸ نفر است. همچنین آمارگیری نیروی کار در سال ۹۲ نشان میدهد تعداد جمعیت فعال اقتصادی حدود ۲۳میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۱ نفر و تعداد افراد بیکار در این بازه زمانی ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۳۷۲ نفر است که میزان شاغلان در این سال ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۱۷۹ نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سالهای ۹۱ و ۹۲ بیانگر این موضوع است که در سال ۹۲ حدود ۱۸۴ هزار و ۸۳۱ نفر به جمعیت شاغل در کشور افزوده شده است.
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۳ نیز نشان میدهد، تعداد جمعیت فعال در این سال ۲۳میلیون و ۸۱۸ هزار و ۴۶۹ نفر و تعداد بیکار ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر است و تعداد افراد شاغل در این سال ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سالهای ۹۲ و ۹۳ بیانگر این است که در سال ۹۳ حدود ۴۱ هزار و ۸۷۶ نفر از تعداد شاغلان در سال ۹۳ کم شده است. یعنی ۴۱ هزار و ۸۷۶ نفر از شاغلان موجود شغل خود را از دست داده و در صف بیکاران قرار گرفتهاند. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۴ نیز نشان میدهد ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر جمعیت فعال در این سال و تعداد بیکاران ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر است که تعداد افراد شاغل در این سال ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۵ نفر است.
همچنین مقایسه آمار تعداد شاغلان در سالهای ۹۳ و ۹۴ با توجه به اینکه تعداد شاغلان از ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر در سال ۹۳ به ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۵ نفر در سال ۹۴ رسیده است، نشان میدهد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر در سال ۹۴ به تعداد شاغلان افزوده شده است. بنابراین طبق گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای ۹۲ تا ۹۴ در مجموع ۸۱۱ هزار اشتغالزایی خالص صورت گرفته که با ادعای ایجاد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل اختلاف فاحش ۶/۱ میلیون نفری دارد. البته ممکن است وزیر کار آمار اشتغالزایی فصل بهار ۹۵ را هم به آمار قبلی اضافه کرده باشد که هرچند بهلحاظ کارشناسی مقایسه آمار سالانه با فصلی ایراد دارد، ولی با فرض افزودن ۷۵۰ هزار شغل ایجاد شده در بهار ۹۵ به آمار ۳ سال گذشته، باز هم اختلاف ۸۵۰ هزار نفری در آمار اعلامی دولت با گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد.
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