۱۶ آذر برای استکبار سقوط از ارتفاع بلند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم ‌الهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با تشکل‌های دانشجویی به مناسبت روز دانشجو که در محل حسینیه دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد، با بیان اینکه ۱۶ آذر سالگرد جنایت جنایتکاران آمریکایی نیست، بلکه سالگرد جنبش دانشجویی و به تعبیر جامع ‌تر سالگرد جنبش دانشگاهی اعم از دانشجو و استاد است، اظهار کرد: شهدای ۱۶ آذر دانشجو بودند اما حرکتی که در دانشگاه در سال ۳۲ تحت تاثیر کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفت خاص دانشجویان نبود، بلکه یک اقدام دانشگاهی دربرابر جریان مسلط آمریکایی بود.

وی افزود: ۱۶ آذر سال ۳۲ را برای آمریکا می‌توان به سقوط از ارتفاع بلند یا سقوط در یک چاه عمیق تشبیه کرد و جریان استکباری که دچار چنین سقوطی شده، هیچ گاه نمی‌تواند تعاملی عادی با ایران داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه استکبار همیشه و در هر شرایطی چشم به ایران دوخته است و جریان استکباری به رهبری آمریکا هیچگاه دست از سر ایران بر نمی دارد و فعالیت‌های پرهزینه نظامی را برای توطئه علیه ایران در نظر می‌گیرد، تصریح کرد: امروز دشمن قصد دو قطبی کردن جامعه در زمینه مسائل ارزشی و ضد ارزشی را دارد و در این مسیر دانشجویان نباید اجازه دو قطبی شدن را بدهند و باید از شکل گیری آن جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان نباید با موضع گیری‌های خود باعث افزایش و توسعه دشمن در زمینه دوقطبی کردن کشور شوند، ادامه داد: محیط دانشگاه ما یک فضایی است که اگر استاد یا دانشجو خط غیر انقلابی را پیش گرفت نمی‌توان به او انگ گول خوردن زد و امروز این مسئله در محیط دانشگاه امکان‌پذیر نیست.

آیت الله علم الهدی گفت: در این شهر یک مشهدی پیدا نمی‌کنید که بگوید حاضر است برای تامین لذایذ، قداست امام رضا لطمه ببیند.

وی با تاکید به اینکه فعالیت‌های تشکل دانشجویی باید از دانشگاه فراتر رود، عنوان کرد: تشکل دانشجویی دژ محمکی است که از نفوذ جریان‌های اثرگذار به داخل دانشگاه جلوگیری می‌کند و برنامه‌ریزی صحیح در این مسیر باید موقعیت‌های بحرانی در کشور را تشخیص و این حرکت را در متن جامعه گسترش داد.