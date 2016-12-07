فوتبال دادگستری نیست/ با زور و فشار نباید صورت مسئله را پاک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی از جمله مربیانی است که همواره صحبت هایش را در مورد فوتبال و مسائلی غیرفوتبالی با صراحت بیان کرده است. او این بار هم در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر گسترش فولاد تبریز به مسائلی اشاره کرد که اخیرا پیرامون سیدمهدی رحمتی و مسعود شجاعی بوجود امده است. دایی حرف هایی زده که شاید فقط خودش می تواند بزند و چون علی دایی هست می تواند چنین بی پرده صحبت کند.

می خواهیم برنده باشیم

علی دایی در ابتدای صحبت هایش در نشست خبری که بعدازظهر امروز در محل کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد گفت: با توجه به شکست هفته قبل برابر فولاد همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مقابل گسترش فولاد برنده باشیم و سه امتیاز این دیدار را به خود اختصاص دهیم.

حریف مان بهتر از قبل شده است

وی ادامه داد: ​کم کم به مراحل حساس نیم‌فصل نزدیک می‌شویم و بازی سختی مقابل گسترش فولاد خواهیم داشت. این تیم نسبت به ابتدای فصل بهتر شده است. آنها از بازیکنان و کادر فنی خوبی بهره‌مند هستند. در مجموع بازی حساسی برای ما خواهد بود و با توجه به شکست هفته قبل همه سعی و تلاش مان را می‌کنیم تا برنده از زمین خارج شویم.

نمی خواهیم جایگاه سوم را از دست بدهیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در ادامه صحبت هایش پیرامون دیدار با گسترش گفت: ما در این دیدار تمام توان‌مان را به کار خواهیم گرفت تا جایگاه سوم را از دست ندهیم. متأسفانه در این دیدار دو سه مصدوم و محروم داریم، ولی ان‌شاءالله برای پیروزی به زمین می‌رویم.

روی مشکلات خط دفاع کار کردیم

علی دایی از برطرف شدن مشکلات خط دفاعی تیمش خبر داد و گفت: این هفته روی ساختار دفاعی تیم‌مان کار کردیم نه تنها خط دفاع بلکه ساختار دفاعی تیم ما باید درست شود. در هفته گذشته تمرینات زیادی را روی این مسئله انجام دادیم. ما بازیکنان خوبی در خط دفاع داریم و امیدواریم میانگین گل خورده تیم‌مان پایین بیاید.

مگر جذامی هستیم که عکس نگیریم

علی دایی که با سوال خبرنگاران در مورد عکس گرفتن با هواداران مواجه شده بود با بیان اینکه منظور شما اتفاقات اخیر است لب به انتقاد باز کرد و گفت: وظیفه ما این است که با هوادارن‌مان عکس بگیریم. البته باید شرایط را نگاه کنیم. در کشور خارجی قانون دیگری وجود دارد و من نمی‌توانم به آن هوادار بگویم عکس نمی‌گیرم. مگر جذامی هستیم؟ یا آن فرد جذامی است که باید در برویم. من این چیزها را نمی‌فهمم.

یکی خودش را به من بچسباند گناه من چیست؟

گر در خانه یا جایی سربسته باشیم که هزار شک و شبهه ایجاد کند بنده عکس نمی‌گیرم اما وقتی در محیط باز، هتل یا مکان‌های عمومی هستیم چه ایرادی دارد که عکس بگیریم؟ حتی اگر یکی خودش را به من بچسباند و من حواسم نباشد گناه من چیست؟ باید دید چه کسی این عکس‌ها را پخش می‌کند. با آدم‌هایی که این عکس‌ها را پخش می‌کنند باید برخورد شود نه اینکه یک بازیکن شش ماه پیش عکس گرفته است.

بهتر است مشکلات بزرگ را حل کنیم

الان مردم دوست دارند که با فوتبالیست‌ها عکس بگیرند و آنها را در اینستاگرام و فضای مجازی منتشر می‌کنند. این مسائل چه ربطی به من فوتبالیست دارد؟ در کشورمان آنقدر مشکلات بزرگ داریم که به این مسائل فکر نکنیم. رئیس جمهور هفته پیش در مورد مسئله‌ای صحبت کرد. بهتر است که مشکلات بزرگ را حل کنیم نه اینکه در برنامه نود 20 دقیقه سر این مسائل جزئی جر و بحث کنیم. این مسائل پیش پا افتاده است.

مسی را به خاطر خانم محجبه محروم کنند!

اگر مسی در اسپانیا با یک خانم محجبه عکس بگیرد بعد کمیته اخلاق بخواهد مسی را محروم کند آیا چنین چیزی ممکن است؟ شجاعی مصاحبه می‌کند و درد جامعه را گفته است. ما باید دردها را بگوییم. ما باید دردها را برطرف کنیم. نه اینکه کاری بکنیم که کسی حرف نزند و ساکتش کنیم.

در کشور اسلامی باید حرف بزنیم

ما در کشوری اسلامی زندگی می‌کنیم. باید حرف بزنیم. مگر می‌شود که حرف نزد. اگر دروغ گفته یقه‌اش را بگیریم اگر درد جامعه را می‌گوید ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم. برخی سرشان را در برف کرده‌اند و از جاهای دیگر خبر ندارند. من در تهران جاهایی را دیده‌ام که اصلا باورم نمی‌شود اینجا تهران باشد. چنین چیزهایی در جامعه ما هست. باید کلی‌تر و ملی‌تر فکر کنیم و به دنبال راه حل مسائل باشیم نه اینکه با زور و فشار بخواهیم افراد را ساکت کنیم و صورت مسئله را پاک کنیم.

به کمیته اخلاق چه ربطی دارد؟

علی دایی که روی سخنش با صحبت های مسعود شجاعی و برخورد با مهدی رحمتی بود ادامه داد: ​اگر حرفش درست نیست بگویند بر اساس این دلایل حرفت درست نیست نه اینکه چنین رفتاری بکنیم. مگر می‌شود چنین چیزهایی؟ به کمیته اخلاق این مسائل چه ربطی دارد؟ من آزاد هستم. مگر دین ما چه می‌گوید؟ می‌گوید در زندگی خصوصی مردم کنکاش نکن. اگر در زندگی افراد کنکاش کنید قطعا به مسائلی برخورد می کنید اما مهدی رحمتی همیشه سجاده‌اش جلویش پهن است. او در اردوی تیم ملی بازیکن من بوده. من او را می‌شناسم. بیایید وضعیت جامعه را درست کنید. نه آنکه در برنامه تلویزیونی چیزهایی را بشنویم که بسیار سطح پایین است و 20 دقیقه در مورد عکس گرفتن صحبت شود. ما باید پنبه در گوش خانواده بگذاریم که چنین مسائل سطح پایینی مطرح می‌شود. از بزرگان مملکت و کسانی که مسئولیت دارند خواهش می‌کنم مسائل را حل کنند. ظرفیت جامعه را درست کنیم.

چون حرف زده و عکس گرفته اند باید محروم شوند؟

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در حمایت از شجاعی و رحمتی اظهاراتش را دامه داد و خاطرنشان کرد: شجاعی حرف زده. باید محروم شود. رحمتی عکس گرفته باید محروم شود، مگر شما مسئول زندگی خصوصی من هستید؟ که در مورد این چیزها نظر می‌دهید. مردم کشورم به ما لطف دارند و می‌خواهند با آدمهای مشهور عکس بگیرند.

من به خودم ایمان دارم

علی دایی که سالها در فوتبال اروپا بازی کرده در مورد شرکت نکردنش در یک تبلیغ غیراسلامی که برای تیم بایرن مونیخ بود گفت: فقط به قانون کشورم احترام نگذاشتم بلکه آن مسئله احترام به عقایدم بود. اگر صد خانم بی‌حجاب بیایند و بخواهند عکس بگیرند من باز هم با آنها عکس می‌گیرم و من فکر دیگری نمی‌کنم. در اعتقادات من این مسائل حل شده است. من به خودم ایمان دارم و اعتقاد دارم و کاری که مخالف عقایدم باشد انجام نمی‌دهم.

مگر مسلمانی فقط به حجاب است؟

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: ببخشید در ایران یا کشورهای دیگر مگر مسلمانی فقط به حجاب است؟ حجاب این مسئله را تکمیل می‌کند. یادمان نرود حجاب تکمیل‌کننده است نه اینکه فردی که حجاب دارد از همه گناهان مبرا است. خیلی افراد حجاب داشته‌اند و برخی دیگر بی‌حجاب بوده‌اند. بهتر است که مسائل را کلی‌تر بگوییم و به درد جامعه‌مان برسیم که فوتبال هم بخشی از این جامعه است. باید این مسائل را حل کنیم.

مگر اینجا دادگستری است؟

علی دایی در پایان انتقاداتش به رفتار با مسعود شجاعی و مهدی رحمتی گفت: اینکه کسی بگوید چون به کمیته اخلاق نیامده سه جلسه محرومش می‌کنیم درست نیست. مگر اینجا دادگستری است؟ فوتبال با دادگستری فرق دارد. در دادگستری اگر کسی دو بار به دادگاه نرود جلبش می‌کنند اما اینجا فوتبال است. حریمش باید حفظ شود. ما باید از حریم فوتبال دفاع کنیم.