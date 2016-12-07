حضور بیش از ۶۰ شاعر و۵۰۰ اثر در کنگره ملی شعر پیامبر مهربانی(ص)

به گزارش خبرنگارمهر، حسین مسگرانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کنگره ملی شعر «پیامبر مهربانی(ص)» در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه همزمان با هفته وحدت در شهرستان زاهدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهر زاهدان به عنوان پایتخت وحدت ایران اسلامی مطرح است، افزود: امسال این گنگره بین المللی نیست اما با شرکت افرادی از کشورهای همسایه از جمله افغانستان، پاکستان، هندوستان و عمان برگزار خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم برگزاری این کنگره را به یک موضوع دائمی تبدیل کنیم و از ظرفیت آن برای پیشرفت هنر استان خصوصا شعر استفاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۶۰ شاعر از سراسر کشور در این کنگره حضور دارند و تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که در دو مرحله داوری شده است.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه شعر با حضور شعرای شهرستان‌های استان از جمله دیگر برنامه‌های محوری این کنگره است که در حاشیه آن برگزار می شود.

وی گفت: آثار ارسال شده به این کنگره به ۵ زبان فارسی، بلوچی، کردی، ترکی وعربی است که پس از داوری نهایی از نفرات برگزیده تجلیل می شود.

مسگرانی تصریح کرد: در صدد هستیم تا در آینده نزدیک دبیر خانه دائمی کنگره شعر پیامبر مهربانی (ص) در زاهدان دایر شود و بتوانیم آن را به یک کنگره بین المللی تبدیل کنیم.