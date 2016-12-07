آمریکایی ها به هیچ قراردادی متعهد نیستند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سید صادق حسینی روز چهارشنبه در همایش مجمع بسیجیان سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام اظهار داشت: کسانیکه خیال می کردند با سازش با آمریکا مقامات این کشور دست از توطئه و کینه توزی علیه ملت ایران بر می دارند توافق برجام ثابت کرد که این خیال خامی بیش نیست و خوی تجاوزگری و استثمار در مسئولان این رژیم ریشه دوانده است.

وی افزود: آمریکایی ها از روز دوم اجرای برجام شروع به ایجاد تحریم های جدید کردند و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تاکنون در ۱۱ مورد برجام را نقض کرده اند.

فرمانده سپاه امیرالمونین (ع) ایلام یادآور شد: آمریکایی ها تنها به دنبال منافع خود به هر قیمتی حتی با ریخته شدن خون هزاران نفر از مردم بیگانه هستند و امروز کشتار مسلمانان مظلوم عراق، سوریه، یمن و بحرین با مجوز و حمایت های آنان و صهیونیزم بین الملل صورت می گیرد.

سردار حسینی ادامه داد: تنها راه مقابله با هجمه آمریکایی ها و رژیم منحوس صهیونیستی اتکا به توانایی های داخلی و ارتقا اقتدار ملی در عرصه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و نظامی است و با وجود جوانان برومند و انقلابی این مرز و بوم که امروز در عراق و سوریه در قالب مدافعان حرم رشادت ها می کنند، تحقق این امر کاملا ممکن است.

وی اضافه کرد: ملت ایران هیچگاه در مقابل زورگویی غربی ها سر تسلیم فرود نیاورده و در این عرصه حساس نیز پشت سر رهبر معظم انقلاب به دفاع از ارزش های و کیان خود خواهد پرداخت.