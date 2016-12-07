افتتاح بانک سفال های باستانی دانشگاه تهران در هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، حسن طلایی گفت: راه اندازی این بانک یک طرح ملی است که هدف آن خدمت به پژوهشهای پیشرفته دانشگاه تهران در زمینه باستانشناسی است.
وی از حمایت سازمان میراث فرهنگی برای ایجاد چنین بانکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این سازمان بودجه ای برای ایجاد این بانک در نظر گرفت و بانک سفال دانشگاه تهران نمونهای برای طراحی و ارائه الگوی مناسب برای ایجاد بانکهای مشابه بشمار می رود.
رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: این طرح در سال ۷۴ به تصویب رسید اما به دلیل نبود بودجه راهاندازی آن به تاخیر افتاده بود که با تلاشهای مستمر این بانک بهزودی راهاندازی میشود.
طلایی گفت: بودجه این طرح، خارج از بودجههای دانشگاه و توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تامین شده است.
وی هدف از ایجاد بانک سفال را، استفاده از امکانات این بانک برای آموزش دانشجویان در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و ارائه امکانات به پژوهشگران عنوان کرد.
رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران افزود: باتوجه به اینکه به صورت منسجم اطلاعاتی در خصوص سفال در کشور وجود نداشته است بنابراین این بانک در سطح ملی و از نظر بینالمللی منحصر به فرد خواهد بود.
طلایی در خصوص نحوه دسترسی به این بانک گفت: نرم افزار مربوط به اطلاعات این بانک در اختیار عموم قرار میگیرد اما بهره برداری از این اطلاعات به گونه ای است که باید هزینه آن از طرف متقاضی پرداخت شود.
وی عنوان کرد: البته هدف ما تجاری نیست و این درآمد به منظور توسعه موسسه و پیشرفت فعالیت های پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: سفال های موجود در این بانک بیش از نیم میلیون قطعه و از دورههای مختلف یعنی از دوره پیدایش سفال حدود ۹ هزار و ۵۰۰ سال پیش تا دوره قاجار هستند که تقریبا از تمام سفالها نمونههای شناسنامهدار وجود دارد.
طلایی گفت: بخشی از این سفالها از بررسی سطحی تپهها جمعآوری شده و برخی نیز از طریق حفاریهای روشمند در طول سالیان به دست آمده است.
وی با بیان اینکه قدیمیترین نمونه سفالهای شناسنامه دار در این بانک وجود دارد، افزود: هر کدام از این سفالها پشت نویسی شده تا در صورت بروز زلزله و یا حادثه دیگری و تحت هر شرایطی هویت آنها حفظ و مورد شناسایی قرار گیرند.
رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: برخی از سفال های موجود در این بانک متعلق به ۷ هزار سال پیش و در دنیا بینظیر است.
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