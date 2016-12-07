پژوهش و پژوهشگری در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز پژوهش دانشگاه زنجان، با بیان اینکه دانشگاه نقش مهم و تاثیرگذار در زمینه توسعه جامعه در بخش های مختلف دارد، لزوم توجه به خواسته های جامعه دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دانشگاه باید نقش اساسی خود را در توسعه جامعه به خوبی و جامع ایفا کند.

وی با یادآوری تاسیس دانشگاه زنجان، ادامه داد: دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه مادر شناخته و انتظار از آن بالا است و باید دانشجویان دانشمند و خبره را تربیت کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه دانشگاه باید در زمینه تربیت دانشجوی پژوهشگر فعالانه عمال کند، افزود: اساتید دانشگاه باید به رسالت‌های علمی و پژوهشی خود در دانشگاه‌ها عمل کنند.

خاتمی تاکید کرد: دانشگاه محیط نوآوری و ابتکارهای جدید است و ترجمه کتب به زبان فارسی و یا نوشته‌های مکتوب را چاپ کردن، کار دانشگاه نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: توجه ویژه به حوزه پژوهش در بین دانشگاه ها صورت بگیرد و پژوهش و پژوهشگری در جامعه تبین و نهادینه شود.

خاتمی با بیان اینکه باید بستر و فضا برای توسعه فعالیت پژوهشی در جامعه آماده باشد، افزود: مسئولان از تنگناهای توسعه علمی باخبر هستند و در توسعه پایدار جامعه گام نخست دانشگاه است و بسیاری از نوآوری‌های امروز دنیا بر اثر نیازهای جهان و یا کنجکاوی انسان خلق شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: سرعت پیشرفت علم همانند سرعت یک خودرو در حال شتاب است و بیش از ۱۰۰ سال از رشد در جهان باز عقب مانده ایم که باید با شتاب علمی حرکت کرده و آن عقب ماندگی را جبران کنیم.

وی افزود: کسب برتری کشور در موضوعات مختلف در دست دانشگاهیان است و دنیای امروز را علم اداره می‌کند، که باید این علم جهت‌دار شده و در آن به انسان و ارزش‌های انسانی توجه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: دنیا با علم اداره می شود و ما بر این امر اذعان داریم که باید جامعه با علم اداره شود.