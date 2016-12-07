کرمان رتبه دوم کاهش تلفات در تصادفات کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل همایی پیش از ظهر چهارشنبه در رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۹۵ در کرمان اظهار داشت: استان کرمان رتبه دوم کاهش تلفات در تصادفات کشور را کسب کرده است که تعامل بین دستگاه های مرتبط موجب این موفقیت گردیده است.

وی با اشاره به اینکه ارتقاء فرهنگ ترافیکی می تواند در کاهش تصادفات موثر باشد، گفت: نقش رسانه ها به خصوص صدا و سیما می تواند در ارتقاء فرهنگ ترافیکی بسیار موثر و ارزشمند واقع شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: از آنجا که سه عامل موثر در تصادفات انسان، خودرو و جاده است بیشترین نقش در حوادث جاده ای را انسان دارد و بالا بردن فرهنگ رانندگی و ترافیک تاثیر بسزایی دارد.

وی از سرعت غیرمجاز و سبقت به عنوان عاملی نام برد که راننده خودرو در آن نقش مستقیم دارد و افزود: طرح پایش تصویری با همکاری استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل و شهرداری از جمله طرح های در دست اقدام در زمینه کاهش تصادفات در کرمان است و امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود بتوانیم شاهد کاهش تلفات باشیم.

همایی با اشاره به حادثه تصادف قطار در محور سمنان گفت: این حادثه تاسف بار که ۴۸ کشته را در بر داشت در حالی است که هر روز ۴۸ نفر در جاده های کشور کشته می شوند بدون اینکه با واکنشی چون کشته شدن ۴۸ نفر از تصادف قطار در سطح کشور مواجه شویم.

وی افزود: اگر واکنش جدی نیز برای این آمار بود و همه بسیج می شدند و اقدامات لازم را در این زمینه فراهم می کردند این تلفات نیز متعاقبا کاهش پیدا می کرد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان بیان کرد: امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود و با نصب دوربین ها در سطح استان و جاده ها شاهد کاهش تلفات باشیم.