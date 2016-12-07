به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری شهرستان ابهر، علی حیدری در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان که در سالن شهید باهنر آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شده بود، ضمن اعلام این مطلب که خدمت به معلولان کار طاقت فرسا و در عین حال لذت بخشی است، اظهار داشت: اگرچه معلولان دارای محدویت‌هایی هستند اما همین افراد استعدادهایی دارند که اگر به نحو شایسته از آنها استفاده شود می توانند در رده فرهیختگان جامعه قرار گیرند.

فرماندار شهرستان ابهر از اجرای طرح "غربالگری سلامت" به عنوان یکی از اقدامات مثبت انجام شده توسط اداره‌کل بهزیستی یاد کرد و افزود: با آگاه‌سازی و ارائه آموزش‌های لازم از سوی ارگان‌ها و نهادهای مختلف می‌توان مشکلات جسمی در زمینه معلولیت طی سال‌های آتی را تا حد زیادی کاهش داد.

حیدری با اشاره به اینکه نباید توجه به معلولان منحصر به روز خاصی از سال باشد، گفت: باید انتظارات و خواسته‌های معلولان را شنید و در پی فراهم آوردن نیازهای این قشر از جامعه شد. چرا که این دست از افراد دارای استعدادهای فراوانی هستند که باید شکوفا شود.

وی خدمت به معلولان را کاری طاقت فرسا اما لذت بخش توصیف نمود و افزود: باید تلاش کنیم فرصت‌های برابر برای تمامی شهروندان خصوصا معلولان ایجاد نماییم تا این افراد حضور موثر و فعالی در جامعه داشته باشند.

حیدری در ادامه ضمن تبریک روز ۱۳ آذر به عنوان "روز دانشجو" اظهار داشت: در سال ۱۳۳۲ با شهادت چند تن از دانشجویان در حرکت هوشمندانه و مقتدرانه، مقدمات وقوع انقلاب اسلامی محقق شد و از همان زمان و بعد از پیروزی انقلاب چنین روزی به نام روز "استکبارستیزی" نام گرفت.

فرماندار ابهر با تاکید بر گسترش روحیه استکبار ستیزی در جامعه، ادامه داد: استکبار جهانی تلاش می‌کند تا ما نتوانیم به عنوان کشوری مستقل، با توانمندی بالا و مقتدر عمل کنیم، لذا برای مقابله با دشمنان باید آگاهی خود را در جامعه ارتقاء بخشیم.