احداث بارانداز شمال غرب کشور سبب ساماندهی مشاغل در قزوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، داود محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک مدیران شهری قزوین و اعضای کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: احداث بارانداز شمال غرب کشور از سال ۷۲ در استان قزوین مطرح بود اما در سال ۷۴ با وجود این که همه مصوبات و مراحل قانونی به درستی طی شده بود جلوی احداث این بارانداز گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نبود بارانداز مناسب در استان قزوین سبب شده است تا بسیاری از مشاغل در خیابان های شهر مشاهده شود در حالی که ساماندهی این مشاغل امروز به مهم ترین اولویت ها تبدیل شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروزه برای ساماندهی مشاغل در شهر با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

محمدی با اشاره به اهمیت تسریع در راه اندازی قطار سریع السیر قزوین- تهران بیان کرد: این قطار سریع السیر از مسیر قزوین- تهران- تبریز حجم بالایی از تردد در این مسیر را عهده دار خواهد شد.

وی افزود: این قطار سریع السیر در بعد فرا استانی به ارایه خدمت خواهد پرداخت و بخش قابل توجهی از بار ترافیکی مسیر قزوین- تهران تبریز را کاهش می دهد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش بوستان ملی باراجین اظهار داشت: نوروز سال گذشته نزدیک به ۲۵ میلیون تردد در ۱۰ روز اتفاق افتاده است که بخش قابل توجهی از این گردشگران از این بوستان بازدید کرده اند.

محمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم اعضای کمیسیون عمرانی مجلس برای سال ۹۶ برنامه مشخصی به منظور حمایت از این بوستان ملی داشته باشند.