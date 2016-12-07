فعالیت ۲۰ پایگاه امدادی هلال احمر البرز در طرح زمستانه

به گزارش خبرنگار مهر، داوود رجبی پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه رزمایش طرح زمستانه استان البرز در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با آغاز طرح زمستانه، ۲۰ پایگاه امدادی ثابت و سیار هلال احمر با استقرار در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان آماده خدمات رسانی به مردم می شوند.

رجبی با تاکید بر اینکه در طول این طرح در مجموع ۱۰۰ امدادگر و پزشک در پایگاه های هلال احمر مستقر می شوند، گفت: در طول اجرای این طرح سه پایگاه ثابت در جاده چالوس، سه پایگاه در آزاد راه کرج - قزوین، یک پایگاه در بخش اشتهارد کرج، یک پایگاه در شهرستان طالقان و یک پایگاه کوهستانی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه به جز این پایگاه‌ها سایر پایگاه های فعال به صورت سیار به مردم خدمات رسانی می‌کنند، گفت: تلاش برای افزایش ایمنی و کاهش حداکثری حوادث ترافیکی و ایجاد امکان تردد ایمن در جاده های استان بخشی‌از اهداف هلال احمر در اجرای این طرح است.

رجبی مقابله با سایر حوادث زمستانی مانند سرمازدگی، کولاک و یخبندان را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: با اجرای این‌ طرح از ظرفیت و توان عملیاتی امدادگران در ماموریت های امداد و نجات جاده ای به بهترین نحو استفاده خواهد شد.