فتنه ۸۸ یک برنامه طراحی شده خارجی بر علیه نظام اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت ۹ دی و ایام دهه فجر، اظهار کرد: حماسه تاریخی و ماندگار ۹ دی که در تاریخ انقلاب ما نقطه عطفی شد، حاصل برنامه‌ریزی چندین ساله‌ی دشمنان بود که در جریان انتخابات بهانه ای را علم کردند.

وی با تبریک ماه ربیع و مناسبت های این ماه، گفت: ماه ربیع ماه پر برکتی است که میلاد رسول اکرم(ص) و مبعث ایشان در این ماه است که مهمترین حادثه های تاریخ بشریت است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: ایامی در تقویم تاریخ وجود دارد که نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت بشمار می‌آیند و اینها ایام‌الله هستند که باید به مردم یادآوری شوند چون این روزها نباید هرگز فراموش شوند ۹ دی و دهه فجر با ایام هفته وحدت یک وجه مشترک دارند که همگی این ایام، ایام الله هستند و باید گرامی داشته شوند.

وی تصریح کرد: یکی از عنایات ویژه خداوند متعال به ملت ایران خلق حماسه ۹ دی بود که پیام ولایت مداری و دفاع از حریم رهبری را به همه جهانیان مخابره کرد.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: ۹ دی حرکتی بود که با عنایت خدا به پیروزی رسید و در تاریخ کشور ما یک نقطه عطف و تولد دوباره انقلاب بود و این ایام الله نباید فراموش شوند زیرا فراموشی این روزهای مهم تفرقه و جدایی را به دنبال دارد.

وی به مقایسه کودتای ۲۸ مرداد با فقته ۸۸ پرداخت و بیان کرد: فتنه ۸۸ دی از بسیاری از کودتا ها سختر و حتی از جنگ تحمیلی برای ما دشوار تر بود و یک رویارویی جدی بین ما و دشمنان مان بود، فتنه ۸۸ قضیه صرفا داخلی نبود بلکه یک برنامه طراحی شده خارجی بود و آمریکا، انگلیس و آنهایی که در کودتای ۲۸ مرداد حضور داشتند، از این فتنه پشتیبانی و آن را مدیریت می‌کردند.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری گفت: در فتنه ۸۸ دشمنان برنامه ریزی ریشه ای کرده و انقلاب را هدف قرار داده بودند اما حرکت عظیم مردمی بساط فتنه دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی را درهم پیچید و مانند باران رحمت الهی غبار فتنه را شست.

وی به ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در حیطه داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: به تعبیر امام راحل(ره) انقلاب ما انفجار نور بود و دستاوردهای داخلی و خارجی فراوانی داشت که خروج کشور از وابستگی خارجی و رسیدن به استقلال مهمترین دستاورد انقلاب است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به موفقیت های ایران در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: با مقایسه شرایط کشور در قبل و بعد از انقلاب به اوضاع نابسامان ایران در داخل و خارج پی می بریم اما امروزه به برکت انقلاب کشور ما در زمینه های مختلف از جمله پزشکی حرف اول در دنیا را می زند و و در بین ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه هوا و فضا جای داریم.

وی عنوان کرد: درست است که فتنه ۸۸ چند ماه طول کشید اما حرکت خودجوش همه آحاد ملت ایران در ۹ دی تمامی معادلات پوشالی سران فتنه و دشمنان خارجی را درهم کوبید و موجب عزتمندی و قدرتمندی کشور شد و دشمنان فهمیدند که نباید با ایران سرشاخ شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به حضور با بصیرت مردم و مدیریت هوشمندانه و استراتژیک رهبری در فتنه ۸۸، افزود: آنچه که ملت ایران در جریان ۹ دی بدست آورد یک پیروزی عظیم بود که بوسیله حضور خودجوش میلیونی ملت ایران مشروعیت سیاسی نظام و مردمی بودن جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به همه جهانیان اثبات شد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش دشمنان این است که نگذارند موفقیت های ایران در عرصه های مختلف خصوصا در بخش های علمی ادامه داشته باشد تا کشور ما را وابسته و محتاج به خود نگه دارند اما با این سرعتی که ایران در زمینه پیشرفت دارد، امروز این ایران است که امریکا را تحریم می‌کند.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی به تقابل دو تمدن غربی و اسلامی اشاره کرد و گفت: تمدن اسلامی که ایران پرچمدار آن است همه دنیا را متحول کرده است و همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که به تمدن اسلامی بپیوندند و بر این تمدن تکیه کنند.

وی با اشاره به ایام الله دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین پدیده‌های قرن بیستم است که تحولات ریشه‌ای و اساسی را در ایران و نیز در منطقه و جهان ایجاد کرد و ایام دهه فجر یک نعمت بزرگ است که همه ساله باید یادآوری شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بازخوانی حماسه ۹ دی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی رسالت بزرگی بر دوش همه ما است، تصریح کرد: تلاش شود که این ایام هر چه باشکوه تر و با حضور میلیونی همه اقشار برگزار شود و محتوای مراسمات آن نیز پربار و غنی باشد.

وی افزود: دهه فجر یک جایگاه خاص خود را دارد و به تعبیر امام راحل(ره) زمینه ساز حضور حضرت حجت است و انقلاب ما باید تا جایی پیش برود که بساط همه ظالمان را برهم زند.