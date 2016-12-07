۱۸ نوع حادثه طبیعی در استان زنجان رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، صفی الله کرامتی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه نشست دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با فرماندار شهرستان زنجان، اظهار داشت: در سطح کشور تا کنون حوادث ۳۱ گانه احصا و ثبت شده است که از این تعداد ۱۸ مورد نیز در سطح استان رخ داده است.

وی با بیان اینکه این بلایای طبیعی در سالهای گذشته تجربه شده است، افزود: آمادگی دهیاران در روستاها برای مدیریت حوادث و بلایای طبیعی ضروری است.

کرامتی از دهیاران به عنوان مدیران ستادهای مدیریت بحران روستایی یاد کرد و اظهار داشت: دهیاران مدیران ستاد مدیریت بحران در روستاها هستند و در مواقع بروز حوادث باید بخشداران را مطلع سازند.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان با بیان اینکه بلایای طبیعی زیادی همواره روستاها رو تهدید می کند، افزود: از ۱۸ مورد بلای طبیعی تجربه شده در استان هشت مورد به صورت سالانه و مستمر تکرار می شوند.

کرامتی خواستار افزایش فرهنگ مشارکت عمومی در راستای فراگیری آموزش های مقابله با حوادث شد و تاکید کرد: باید برای مقابله با حوادث مختلف فرهنگ مشارکت عمومی در بین مردم تقویت و آموزش های لازم ارائه شود.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان از آمادگی مدیریت بحران استان برای ارائه آموزش های لازم در این خصوص خبر داد و گفت: این مجموعه آمادگی کامل دارد تا برای دهیاران آموزش های امداد و نجات را برگزار کند.

کرامتی خواستار شناسایی و تسلط دهیاران بر شرایط روستا شد و تاکید کرد: دهیاران باید تسلط کافی به اطلاعات مختلف روستا داشته باشند و شناسایی نقاط حادثه خیز روستاها باید به صورت دقیق مشخص شود.