کسب مدال نقره و برنز تپانچه بادی و حضور وزیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا با برگزاری مسابقات تپانچه پیگیری شد. در این رقابتها و در رشته تپانچه بادی مردان نوجوان تیم کشورمان بعد از چین به مدال نقره دست یافت. تیم قزاقستان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم کشورمان با ترکیب جمال موسوی، محمد تاجدینی و علی سیاوشی پشا در این بخش مسابقه داد. در بخش انفرادی نیز موسوی در فینال به رتبه هشتم رسید.

در بخش تپانچه بادی مردان جوان نیز تیم ایران با ترکیب، مهدی تندری، علیرضا میرزایی و عرفان صلواتی توانست بعد از هند و تایوان به جایگاه سوم آسیا تکیه زند.در بخش انفرادی علیرضا میرزایی در یک قدمی کسب مدال با قرار گرفتن در جایگاه چهارم آسیا به کار خود پایان داد.

در این بخش نمایندگان کشورهای، چین به مدال طلا و هند به مدال نقره و برنز دست یافتند.

فینال رقابتهای روز سوم با حضور «مسعود سلطانی» وزیر ورزش و جوانان، «نصرالله سجادی» معاوت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به همراه «غلامرضا شعبانی بهار» معاون ورزش همگانی همراه بود.

نهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ تا ۱۹ آذرماه در محل مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.