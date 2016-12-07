پیشرفت متوازن کشور تنها با ارتباط صنعت با دانشگاه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان ایلام اظهار داشت: با گسترش شبکه های اینترنتی سرعت گسترش و نشر علوم روز به روز در حال افزایش است و اگر می خواهیم از این قافله عقب نباشیم، باید ضمن ارتباط مستمر با مراکز علمی از علوم روز بهره ببریم.

وی ادامه داد: با وجود آنکه برخی افراد سعی در نادیده گرفتن دستاوردهای برجام دارند ولی همه ما از مشکلات کشور پیش از توافق برجام آگاهی داریم ولی در سایه این توافق بسیاری از مشکلات کشور مرتفع شده است.

استاندار ایلام یادآور شد: برخی می گویند در دولت یازدهم رشد علمی کشور متوقف شده درحالیکه دولت کنونی در شاخص ها و معیارهای علمی تغییراتی را ایجاد و برخی از مقالاتی که قبلا تایید می شد، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از ارزش علمی لازم برخوردار نبودند که دولت اجازه انتشار این مقالات را نمی دهد که همین عامل باعث کاهش تعداد مقالات علمی شده است.

وی تاکید کرد: همه باید از سمت شعار زدگی به سوی عمل گرایی حرکت کنیم و تلاش کنیم زیربناهای کشور را استوار و محکم کنیم تا در مقابل تکانه های مختلف به ویژه از نظر اقتصادی مستحکم و پابرجا باشیم.

استاندار ایلام گفت: تحقق این امر تنها با تقویت استعدادهای داخلی و اتکا به توان فرزندان این مرز و بوم میسر است.

در پایان این آئین از پژوهشگران برتر استان ایلام تجلیل شد.