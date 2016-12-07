افزایش سه برابری اعتبارات دهیاری ها در دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حقیقی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه نشست دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با فرماندار شهرستان زنجان، اظهار داشت: در طی سه سال گذشته مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه های بهسازی معابر روستایی روستاهای بخش مرکزی هزینه شده است.

وی به این پروژه ها اشاره کرد و افزود: جدول گذاری ۸۰ هزار متر طول، سنگ فرش ۲۰ هزار متر مربع، دیوار حامل ۱۰ هزار متر مکعب و آسفالت ۸۳ هزار متر مربع بوده است.

بخشدار مرکزی زنجان با بیان اینکه برای بخشداری مرکزی طی سه سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان از دو ردیف ۲درصد نفت و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: در طول دولت تدبیر و امید دو مجتمع بزرگ آبرسانی شامل مجتمع معجزات شامل ۲۱ روستا و مجتمع حاج آرش با ۶ روستا تحت پوشش آبرسانی شرب قرار گرفته اند.

حقیقی تاکید کرد: در طول دولت تدبیر و امید مبلغ ۱۱۰ میلیار ریال برای اجرای پروژه های آب شرب روستایی ، راه روستایی، بهسازی معابر روستایی و سایر در سطح روستاهای بخش مرکزی هزینه شده است.

وی به گازرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: قبل از دولت تدبیر و امید تنها ۳۶ روستا از گاز طبیعی برخوردار بوده ولی در طول دولت تدبیر و امید ۲۷ روستا به بهره برداری رسیده که ۲۰ روستا در حال اجراء، ۹ روستا در حال طراحی و بهره برداری هستند که در مجموع ۵۶ روستا بهره‌مند از گاز طبیعی می‌شوند.

بخشدار مرکزی زنجان یادآور شد: یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید احداث شهرک صنعتی IT برای نخستین بار در کشور بود که این شهرک صنعتی در اراضی روستای کهناب با اعتبار اولیه ۳۵ میلیارد ریال در سال ۹۳ کلنگ زنی شده و در حال احداث است.