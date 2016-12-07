سالانه بیش از ۷هزار تخت تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید علی صدرالسادات، صبح امروز در سی و دومین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع و دفاتر فیزیکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد مقدس گفت: بعد از طرح تحول سلامت که یکی از برجسته ترین کارها در حوزه سلامت است کارهای خوبی در حوزه منابع فیزیکی در حال انجام است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه ریزی هایی در این حوزه انجام شده است افزود: پروژه تامین ۲۱ هزار تخت بیمارستانی یکی از طرح های حیاتی است که در حوزه منابع فیزیکی در حال انجام است. با توجه به اعتباراتی که وزارت بهداشت در سال های گذشته داشته است سالی هزار تا ۱۸۰۰ تخت تکمیل می شد اما ما در قالب این طرح هدف گذاری بالاتری را داشتیم که شامل تکمیل بیش از هفت هزار تخت در سال بوده است.

وی تاکید کرد: با توجه به امکاناتی که در وزارت بهداشت وجود دارد و توانی که ما در اختیار داریم و تجربه و دانشی که در این حوزه وجود دارد بسیار خشنود و خرسند هستیم و با این موارد و شرایطی که هم اکنون وجود دارد کار کمی صورت نگرفته است اما این به این معنی نیست که نباید در این حوزه آسیب شناسی صورت بگیرد البته ما توانسته ایم با امکاناتی محدودتر از دستگاه های دیگر کار بزرگی را انجام بدهیم.

دکتر صدرالسادات در بحث مدیریت پروژه عنوان کرد: سه مولفه زمان، هزینه و محدوده از مولفه هایی هستند که در بحث مدیریت پروژه با آن مواجه هستیم. این موارد کانون اصلی ارزیابی یک پروژه هستند به طوریکه کانون ارزیابی در پروژه های عمرانی براساس این سه مولفه صورت می گیرد.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به بررسی و تحلیل کانون های آسیب پذیر پروژه های عمرانی در حوزه سلامت پرداخت و افزود: بسیاری از مشکلات پروژه ها مربوط به تعریف اولیه آنها و محدوده اولیه ای است که برای آنها تعیین شده است.

وی همچنین به چهار چوب استاندارد PDRI و مزایای پرداختن به آن اشاره کرد و افزود: این استانداردها در چند مرحله بحث محدوده را کنترل می کنند و به واسطه این ابزار یک چک لیست کامل را در آن مشخص کردند که بتوانیم براساس آنها ریسک پروژه را کمتر کنیم.

صدرالسادات در ادامه اظهار داشت: ساختارها باید به شکلی باشد که مدیریت فنی ما در سطح دانشگاه ها انجام شود و ساختار دفاتر فنی نیز باید طوری باشد که چابکی و چالاکی لازم را داشته باشند.



معاون وزیر بهداشت در پایان به مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیت و دانش بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنیم و همچنین ظرفیت شرکت هایی را داشته باشیم که بتوانند پیمانکارها را به خوبی کنترل کنند.