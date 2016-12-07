در مدت مصدومیتم پانادیچ اجازه استراحت نداد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا بیرانوند در رابطه با آخرین شرایط مصدومیتش گفـت: خدا را شکر که امروز (چهارشنبه) توانستم تمرین کامل دروازه‌بانی را پشت سر بگذارم و مشکلی هم پیش نیامد. به این ترتیب امیدوارم هر چه زودتر بتوانم آماده شرکت در مسابقات بشوم.

وی ادامه داد: مصدومیت غافلگیر کننده‌ای بود ولی به هر حال برای هر بازیکنی پیش می‌آید و جا دارد در اینجا اول از هواداران که در این مدت به من محبت داشتند و انرژی می‌دادند و در ادامه از کادر فنی و کادر پزشکی تیم‌های ملی و پرسپولیس تشکر زیادی داشته باشم که از نظر روحی، پزشکی و بدنی کمک کردند تا بتوانم این مرحله را پشت سر بگذارم. در این ارتباط، میکائیل، دیگو و سباستین که توسط آقای کی‌روش به تیم ملی اضافه شدند هم کمک زیادی کردند که تشکر می‌کنم.

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به تمریناتی که از مدت‌ها قبل آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: کار ایگور واقعا جای تشکر دارد و نشان داد چقدر با تجربه است و روی کار خودش مسلط و مصمم تلاش می‌کند. او بدون آنکه روی دستم فشار بیاید اصلا نگذاشت که استراحت کنم. هر چند همین مساله در اردوی امارات به یک سوژه رسانه‌ای بدل شد ولی اثر آن تمرینات را الان می‌بینم وگرنه زمان آماده‌سازی و بازگشت طولانی‌تر می‌شد.

بیرانوند درباره عملکرد رادو شوویچ تصریح کرد: فکر نمی‌کنم نیاز به تعریف من باشد، خدا را شکر کارش را خوب انجام داد و نظر آقای برانکو را هم جلب کرد. به نظر من هم خیلی خوب و با اعتماد به نفس کار کرد و شخصا به خاطر همین تشویقش می‌کنم و همچنین امیدوارم هر گاه درون دروازه پرسپولیس می‌ایستد، همینطور عمل کند. البته باید در نظر بگیریم، ما اینجا آمده‌ایم که نگذاریم پرسپولیس گل بخورد. برای اینکه با پرسپولیس قهرمان شویم باید هر یک وظیفه خودمان را درست انجام بدهیم.

وی در پایان درباره بازی پیش رو با پدیده اظهار کرد: پدیده نسبت به هفته‌های قبل شرایط خیلی بهتری پیدا کرده است. آنها در آخرین بازی، قابلیت بالایی را از خود نشان دادند. می‌توان گفت با توجه به این مساله بازی در خانه حریف و شرایط جوی که برای این بازی پیش بینی شده است، یکی از سخت‌ترین بازی‌های دور رفت خودمان را پیش رو داریم ولی بچه‌ها مثل همیشه فقط با تفکر کسب پیروزی در بازی حاضر می‌شوند.