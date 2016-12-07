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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایمنی سازی ساختمان ها در برابر زلزله مورد توجه قرار بگیرد

ایمنی سازی ساختمان ها در برابر زلزله مورد توجه قرار بگیرد

شهرکرد-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ایمنی سازی ساختمان ها در برابر زلزله مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی  ظهر چهارشنبه در کارگروه پدافند غیرعامل اظهار داشت: برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید عملیاتی و گسترش پیدا کند.

وی گفت: در مانور های زلزله باید آموزش های لازم انجام و ایمنی سازی کار و محیط جدی گرفته شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اگر پدافند غیر عامل نباشد، زیر ساخت ها از بین خواهد رفت.

سلیمانی بیان کرد: باید آمادگی مقابله با حوادث غیر منتظره را داشته باشیم چراکه آسیب ها کمتر و بازسازی راحتر انجام خواهد گرفت.

وی افزود: هدف آماده سازی است و باید خود را در برابر هر اتفاقی مهیا کنیم.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که همیشه یک قدم جلوتر از حادثه باشیم.

کد مطلب 3844003

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