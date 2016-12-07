شهدای مدافع حرم ادامه دهنده راه شهیدان دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره ۱۶۶ شهید والا مقام شهرستان مرزی بندر آستارا با اشاره به اینکه رزمندگان در دفاع مقدس به احکام الهی و قرآن عمل کردند، اظهار کرد: ارزش های ملی و معنوی شهدا تا ابد جاودانه خواهد ماند.

وی با بیان اینکه شهدا عامل ثبات و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران در دنیا هستند و اکنون ملت ایران به مرحله ای از توانمندی رسیده که هیچ تصمیمی در منطقه بدون اجازه ایران اسلامی گرفته نمی شود، گفت: بازگویی جانفشانی های شهدا به نسل جوان ضروری است.

سردار فضلی بر حفظ آرمان های شهدا تاکید کرد و افزود: برگزاری یادواره های شهدا در انتقال مفاهیم دوران دفاع مقدس به آیندگان و به ویژه جوانان موثر است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در کشور نهادینه و زنده است، آسیبی از سوی بیگانگان متوجه ایران اسلامی نخواهد شد.

وی فداکاری های مدافعان حرم را یادآور شد و اظهار کرد: شهدای مدافع حرم انسان های برجسته ای بودند که کیلومتر ها دورتر از مرزهای کشور در راه دفاع از آرمان های اسلام گام برداشتند و آنها شهیدان راه امنیت ملت ایران هستند.

سردار فضلی با تاکید بر اینکه آرامش و امنیت کنونی کشور را مرهون خون پاک شهیدان هستیم، افزود: خدمت به جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا افتخار است.

وی ادامه داد: شهدا گنجینه هایی هستند که یاد و خاطره رشادت های آنها بایستی در هر شرایطی الگوی ما باشد و ادای احترام به مقام والای شهیدان وظیفه همگانی است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین کشور با نقل خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی و با اشاره به عملیات کربلای ۵ و شلمچه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بازدید از این مناطق فرمودند که شب های کربلای ۵ شب های قدر این انقلاب است و انس با آن شما را وارسته می کند.

وی دلاور مردی های رزمندگان اسلام در عملیات کربلای ۵ را یادآور شد و گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مسیر سازندگی که آرزوی شهیدان بود پیش می رود و ما خود را مدیون آنها می دانیم.

سردار فضلی استقبال و بدرقه مردم و مسئولان شهرستان مرزی آستارا از زائران خارجی عتبات عالیات در ورود و خروج از کشور را ستود و افزود: شهرستان مرزنشین و شهید پرور آستارا از شهرهای مهم مرزی و با امنیت بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران است .

در این مراسم که با حضور پرشور مردم، جوانان، دانش آموزان و مسئولان از شهرهای آستارا، تالش، اردبیل و همچنین روحانیون اهل تسنن منطقه، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، جانشین سپاه قدس گیلان و رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، همراه بود، سید جواد هاشمی از بازیگران مطرح سینمای دفاع مقدس و بازیگر فیلم سینمایی اخراجی ها به روایتگری در مورد عملیات های دفاع مقدس و شهدا و اجرای برنامه پرداخت.

پخش کلیپ سخنرانی مقام معظم رهبری با موضوع سرداران و شهیدان دفاع مقدس و مداحی محمد باقر منصوری از مداحان مطرح کشور و استان اردبیل به زبان های فارسی و آذری و در وصف شهیدان دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، از دیگر برنامه های این یادواره بود .

همچنین در پایان مراسم سردار فضلی از سپاه ناحیه آستارا بازدید و با دانش آموزان بسیجی این شهرستان دیدار کرد.

عکس: مهدی حسین نژادی