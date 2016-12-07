آماده باش زمستانی ۳۱ پایگاه امدادی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمان، علی گنج کریمی با اشاره به آماده‌باش زمستانی پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان اظهار داشت: پایگاه‌های سطح استان کرمان، از آمادگی کاملی در راستای ارائه خدمات امدادی و اسکان مسافران برخوردار هستند.

وی از آماده‌باش ۳۱ پایگاه در سطح استان کرمان خبر داد و افزود: جمعیت هلال احمراستان کرمان، بر اساس رسالت خود در حوزه امداد و نجات، طبق روال سال‌های گذشته در فصل زمستان، با آمادگی نیروهای امدادی و استقرار اکیپ‌های سیار و پایگاه‌های ثابت، به منظور امدادرسانی در حوادث احتمالی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۷ شعبه امداد و نجات در سراسر استان کرمان تصریح کرد: ۲۱پایگاه ثابت، ۱۰ پایگاه سیار و موقت، ۴۰۰ نجاتگر و ۳۵ دستگاه آمبولانس و خودروی نجات در سطح استان آماده ارائه خدمات در صورت بروز حوادث احتمالی در جاده‌ها هستند.