۶۳ هزار خانوار سمنانی شمارش شدند/ رشد ۲۴ درصدی جمعیت شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی در نشست شورای اداری سمنان به میزبانی امامزاده یحیی(ع) این شهر ضمن اشاره به انجام مرحله حضوری سرشماری نفوس و مسکن ۹۵، ابراز داشت: ۵۷ مامور سرشماری در طول یک ماه انجام این طرح موفق به فهرست کردن۶۳ هزار خانوار سمنانی شدند.

وی با بیان اینکه جمعیت سمنان در آخرین سرشماری ۱۶۷ هزار نفر بود، افزود: پیش بینی مرکز آمار ایران جمعیت ۶۱ هزار خانواری سمنان را نشان می داد اما جمعیت این شهرستان امروز بیش از ۶۳ هزار خانوار و یا ۲۰۰ هزار نفر است که در مقایسه با آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۹۰، رشدی ۲۴ درصدی را نشان می دهد.

رئیس شورای اداری سمنان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران شهرستان، گفت: دهه مبارک فجر زمان بسیار خوبی برای افتتاح پروژه ها و گزارش اقدامات صورت گرفته در بدنه دولت است لذا باید از هم اکنون مدیران نسبت به فهرست کردن پروژه های قابل احصاء شهرستان اقدام کنند.

دانایی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی اقدامات دولت در عرصه سازندگی و اقتصادی، ابراز داشت: بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران امید و نشاط را در بین اقشار مختلف مردم جاری خواهد کرد.

وی افزود: هنوز از پروژه های قابل احصاء در دهه مبارک فجر نمی توان آمار دقیق ارائه داد اما بهسازی جاده سمنان-دامغان با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان یکی از این طرح ها خواهد بود که در دهه فجر با حضور مسئولان آغاز خواهد شد.

فرماندار سمنان همچنین گفت: با توجه به نزدیکی ایام دهه فجر، مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای شورای اداری می بایست تمام پروژه های قابل بهره برداری و یا کلنگ زنی را تا پایان دیماه به فرمانداری شهرستان برای بررسی در کمیته های مختلف، ارائه دهند.

دانایی در بخش پایانی سخنان خود به حادثه قطار سمنان نیز اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات نیروهای امدادی در این حادثه قابل قبول بود.