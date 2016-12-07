توسعه نیروی انسانی در سازمان تعزیرات حکومتی/جذب ۲۰ رئیس شعبه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار البرز، با اعلام خبر راه اندازی سامانه موبایلی ۱۳۵ کانال ارتباطی مردم با سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: با فعال شدن این سامانه نیاز به مراجعه مستقیم مردم به سازمان وجود ندارد و طرح شکایات مردمی به‌صورت الکترونیکی پیگیری می‌شود.

جمشیدی با اشاره به توسعه نیروی انسانی در سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: به‌منظور توسعه خدمات بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی، جذب ۲۰ رئیس شعبه ظرف مدت ۲ ماه انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه باید میان جرم و تخلف تفکیک قائل شویم، اضافه کرد: دولت نمی‌تواند منتظر بماند که پرونده‌ای تشکیل شود و مراحل رسیدگی در قوه قضاییه چند سال طول بکشد به همین منظور و با راه‌اندازی سامانه الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی با سرعت بیشتری خدمات ارائه خواهد کرد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه سازمان مقتدری به‌مثابه شعبه قضایی در تعزیرات حکومتی پیش‌بینی‌شده است، گفت: رویکرد اصلی این سازمان رسیدگی‌ها به‌منظور تسهیل در امور مردم دربسته‌ای الکترونیکی پیگیری و اجرایی است.