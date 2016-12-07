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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۲

مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری:

همایش پدافند غیر عامل در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

همایش پدافند غیر عامل در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد-مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری از برگزاری همایش پدافند غیر عامل در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سقایی ظهر چهارشنبه در کارگروه پدافند غیر عامل اظهار داشت: همایش پدافند غیر عامل از مهمترین برنامه هایی است در هفته پدافند غیر عامل با همکاری دانشگاه شهرکرد واداره کل ارتباطات  در این استان برگزار شد.

  وی در ادامه گفت: در این همایش ۶۰۰ نفر از مدیران کل استان و کارشناسان شرکت دارند و گواهی علمی برای اعضای شرکت کننده تهیه می شود.

وی  افزود: همایشی در دی ماه با حضور بیش از ۵۵۰ نفر با موضوع امنیت فضای تولیدی اطلاعات برگزار خواهد شد.

سقایی در ادامه گفت: در همایش امنیت فضای تولیدی اطلاعات دو کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه شهرکرد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه های هفته پدافند غیر عامل در حال تدوین است.

کد مطلب 3844013

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