کاهش ۸برابری بارندگی در کرمان/پای غول خشکسالی روی گلوی کویرنشینان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: خشکسالی در کرمان حالا وارد مرحله ای بحرانی و نگران کننده شده است و مسئولان استان کرمان نگران تامین آب در استان کرمان برای تابستان گرم سال ۹۶ هستند.

این در حالی است که طبق تحقیقات علمی صورت گرفته طی ۱۰ سال گذشته تابستان های استان کرمان هر سال گرمتر شده و بر روزهای آن افزوده شده است در حال حاضر نیز که در نیمه آذرماه هستیم هوای کرمان به طور بی سابقه گرم شده است، بطوریکه از گوشه و کنار استان کرمان خبرهایی در خصوص شکوفه دادن درختان در زمستان به گوش می رسد.

بارندگی در کرمان از ابتدای سال جاری چنان کاهش یافته است که به نظر می آید بی آبی در ماه های آینده چالشی عمده در کرمان خواهد بود

در سال جاری با وجود اینکه در شمال کشور بارش برف چشمگیر بوده است و حتی بارش بارن های سیل آسا چندین استان را در غرب کشور به تعطیلی کشاند اما بارندگی در کرمان از ابتدای سال جاری چنان کاهش یافته است که به نظر می آید بی آبی در ماه های آینده چالشی عمده در کرمان خواهد بود.

با ادامه وضعیت فعلی بحران خشکسالی در کرمان، استان وارد چالشی عمده می شود و تامین آب شرب در استان نیز با اما و اگر مواجه می شود.

حمیده حبیبی، رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص ورود سامانه بارشی جدید به کشور اظهارداشت: کرمان سهمی از بارندگی های روزهای آتی ندارد و تنها پدیده ای که در روزهای آینده تا روز جمعه در استان مشاهده می شود کاهش تدریجی دما است که در روز جمعه به اوج خود می رسد.

مردم شرق کرمان منتظر طوفان شن باشند

وی عنوان کرد: در همین روزها شاهد وزش بادهای شدید در شمال و شرق استان کرمان خواهیم بود و احتمال بروز طوفان شن در شرق استان وجود دارد.

وی افزود: در روز جمعه به احتمال بسیار ضعیف در ارتفاعات امکان بارش های کم و پراکنده وجود دارد.

حبیبی گفت: بارندگی در سال جاری در استان کرمان نسبت به سال گذشته هشت برابر کمتر شده است و در مجموع متوسط بارندگی تنها ۶ میلیمتر بوده است که این آمار در سال گذشته در همین زمان ۴۸ میلیمتر ثبت شده است.

بارندگی در سال جاری در استان کرمان نسبت به سال گذشته هشت برابر کمتر شده و در مجموع متوسط بارندگی تنها ۶ میلیمتر بوده است که این آمار در سال گذشته در همین زمان ۴۸ میلیمتر ثبت شده است

وی افزود: پیش بینی بلند مدت ما نیز بارندگی در طول زمستان است و به نطر می رسد این میزان بارندگی نیز نرمال است و نمی تواند بحران موجود بی آبی در استان را برطرف کند.

خشکسالی در کرمان در حالی در سال جاری تشدید شده است که این استان ۲۰ سال گذشته را با کاهش شدید بارندگی سپری کرده است و سطح آبهای زیر زمینی در استان کرمان با افت بسیار جدی مواجه است و بسیاری از رودخانه ها، چاه های آب، قنات ها و چشمه های استان را خشک کرده است.

مهمترین چالش زیست محیطی ناشی از خشکسالی در جنوب کرمان روی داده است که اثر آن خشک شدن باتلاق جازموریان است که براثر همین امر ۴ استان کشور در خطر بروز ریزگردها قرار گرفته اند و همین پدیده بود که هفته گذشته استان هرمزگان را تحت تاثیر قرار داد.

در شرق استان کرمان نیز هر سال بر وسعت بیابان ها افزوده می شود و منابع آبی استان خشک می شود که نتیجه آن خالی شدن ده ها روستا از سکنه است.

بر اثر چالش های منطقه ای بزرگترین پروژه انتقال آب که انتقال آب از بهشت آباد به کرمان است سال هاست بی نتیجه مانده است.

محسن صالحی، رئیس ستاد بحران استان کرمان در گفتگو با مهر ضمن اشاره به تشدید خشکسالی در کرمان اظهارداشت: خشکسالی در کرمان هم اکنون در مرحله بحران قرار دارد و با وجود خشکسالی و کاهش روند بارش ها در استان کرمان در سال جاری وضعیت بارش ها بسیار حاد تر از سال های قبل شده است.

وی تصریح کرد: پدیده مانسون و ال نینو در استان کرمان نتوانسته است کمبود بارش ها را جبران کند و از ابتدای سال جاری در برخی از شهرهای استان بارندگی روی نداده است.

فاجعه خشکسالی در کرمان به صورت خاموش در حال گسترش است

صالحی افزود: بی آبیدر کرمان جدی است و خشکسالی به صورت مستمر و خاموش در استان در حال توسعه است و در صورت ادامه روند فعلی با تنش های جمعیتی مواجه می شویم و کشاورزی استان در معرض تهدید جدی قرار می گیرد.

رئیس ستاد بحران استان کرمان در خصوص وضعیت فعلی منابع آبی در استان گفت: کرمان با وجود کاهش بارندگی به شدت وابسته به بارندگی است چون تنها یک رودخانه دائمی در کرمان وجود دارد که هلیل رود هم سال هاست که خشک شده است و با وجود محدودیت بارش اما در سال جاری همین میزان بارندگی نیز روی نداده است.

صالحی خواستار، صرفه جویی جدی در مصرف آب به خصوص در بخش کشاورزی شد و ادامه داد: به نظر می رسد سال جاری بحران آبی در استان تشدید خواهد شد.

محمد برزنده، کارشناس منابع آب در استان کرمان نیز به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون اگر نگاهی به ظرفیت سدهای استان بکنیم وضعیت در شرایط مطلوب قرار ندارد و میزان بارش ها در استان کرمان نسبت به سال گذشته در همین زمان چندین برابر کاهش یافته است و این وضعیت نگران کننده است.

خشکسالی به گفته کارشناسان مهمترین چالش مدیریت استان کرمان در سال های آتی خواهد بود و بی توجهی برای رفع این مشکل می تواند استان را با موج مهاجرتی گسترده مواجه کند

وی ادامه داد: افت شدید آب دشت های کرمان با وجود اینکه از ابتدای سال آبی جاری بارندگی روی نداده است کشاورزان را نگران کرده است و ظرفیت آب سدهای کرمان نیز برای آبگیری تامین نخواهد شد.

برزنده افزود: طبق پیش بینی ها بیشترین بارندگی در کرمان در زمستان روی می دهد که این میزان هم در بهترین حالت به میزان سال گذشته خواهد بود.

این کارشناس منابع آب استان کرمان افزود: توجه نکردن در دهه های گذشته برای اجرای طرح های انتقال آب، استفاده گسترده آب در بخش کشاورزی، عدم استفاده از روشهای مکانیزه آبیاری و کشت محصولات فاقد توجیه اقتصادی کرمان را به مرز فاجعه کشانده است.

وی ادامه داد: تنش جمعیتی حداقل تنشی است که در استان ایجاد خواهد شد و با وجود اجرای طرح های انتقال آب در کرمان چالش جدی خواهیم داشت.

وی نصب دستگاه های آب شیرین کن در سطح شهرهای سیرجان و رفسنجان و فروش آب تصفیه شده در کرمان را از جمله نشانه های کم آبی در استان دانست که طی سال های آینده تشدید خواهد شد.

خشکسالی به گفته کارشناسان مهمترین چالش مدیریت استان کرمان در سال های آتی خواهد بود و بی توجهی برای رفع این مشکل می تواند استان را با موج مهاجرتی گسترده مواجه کند.